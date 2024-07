Dr. Tóth Tamás dékán végzős hallgatókat búcsúztató beszéde:

- „A jól elrendelt munka minden gyarapodás talpköve.” Széchenyi István ezen gondolataival szeretném Diplomaátadó Ünnepélyünket megkezdeni. Ezt az idézetet választotta két diplomázónk is a Precíziós Szakmérnökképzésben a projektmunkájuk bemutatásakor, mely kiválóan összefoglalja mindazt, amit ez a nap jelent számunkra. Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, mint elsőként alapított hazai agrárfelsőoktatási intézmény, ezidáig 8-9 gazdászgeneráció képzését biztosította, és a több mint két évszázados tradíciói az itt végzett óvári gazdászokat életük végéig elkíséri. A Kar 2016-ban csatlakozott a Széchenyi István Egyetemhez, és azóta rendkívül pozitív, a jövőképességet nagymértékben erősítő változások történtek, mutatva az egyetem vezetésének a kar fejlesztése iránti elkötelezettségét. A kar helyzete stabilizálódott, és hazai, illetve európai uniós, valamint egyetemi források bevonásával jelentős fejlesztések valósultak meg.

- A Kar kutatási témái jól kapcsolódnak a Széchenyi István Egyetem fókuszterületeihez (például IoT, mesterséges intelligencia, egészségipar, fenntarthatóság, automatizáció). Új tanszékek létrehozásával és a tradicionális tanszékek megerősítésével a mosonmagyaróvári Kar képzési-kutatási portfóliójának középpontjában ma már a legkorszerűbb precíziós technológiák, az agrárdigitalizáció, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés, a fenntartható élelmiszer-alapanyag és élelmiszer termelés állnak. Az előzőekből következően a tradíció és az innováció (megújulás) gondolatának egyesítésével lehet csak az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar jelenét és jövőjét elképzelni. Tekintettel arra, hogy a Széchenyi István Egyetemnek a globális versenyben kell helytállnia, és egyben felzárkóznia a világ vezető intézményeihez, így a Mosonmagyaróvári Kar működése is csak ebben a nemzetközi megközelítésben képzelhető el, ami egyben meg is határozza a prioritási pontjait. Az elmúlt időszakban az egyik fő hangsúlyt a magyar és az idegen nyelvű képzési portfólió bővítésére helyeztük, így összesen 11 új BSc/MSc/mikrokredites képzést indítottunk. A Mikrokredites képzések közül meg kell említeni a „Mikrobiológiai laboráns”; „Infrastruktúra monitoring”; „Agrártérinformatikai és agrárdigitalizációs specialista”, az új szakirányú képzések közül a „Precíziós állattenyésztő és takarmányozási szakmérnök”, a „Hidrogénrendszerek szakmérnök/szakember”; „Dróntechnológiai szakmérnök és szakember” kialakítását és indítását. Mindezek mellett egy új alapképzési „Agrár- és üzleti digitalizáció” és két új mesterképzési „Agrárközgazdász”, „ESG- környezeti, társadalmi és irányítási szakember” szak létesítését és indítását kell megemlíteni, így például az ESG MSc 17 fővel indult el 2024 februárban és most szeptemberre 100 fölötti első helyes jelentkező van. Hálásan köszönöm a kar oktatóinak, kutatóinak és az Egyetem központi egységeinek a támogatását e téren!