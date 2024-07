Bécs elkötelezetten dolgozik a természetes élőhelyek megőrzésén és helyreállításán, a biológiai sokféleség előmozdításán, valamint a városi zöldterületek fenntartásán. A város biodiverzitási stratégiája nemzetközi célokon alapszik. Kiemelt fontosságú továbbá a mezők extenzív kezelése, a lakosok bevonása a zöldterület-projektekbe, az oktatási kezdeményezések és a természetvédelmi szervezetekkel való együttműködés.

Bécs ökológiai identitása számos figyelemre méltó példát kínál, ilyen például a 2020-ban aláírt a Bécsi Erdő Nyilatkozat, ami a bécsi erdők védelmére szolgál, a városban található Duna-sziget természetvédelmi terület, valamint az a sajátosság, hogy Bécs az egyetlen világváros, amely jelentős mezőgazdasági ágazattal rendelkezik. Az egyik legújabb projekt, a „Breitenlee természetvédelmi terület” a Donaustadt kerületben található egykori Breitenlee rendezőpályaudvar területének helyreállítása. A 90 hektárnyi ökológiailag értékes terület védelme és rehabilitációja Michael Ludwig Bécs polgármestere és Silvia Angelo, az ÖBB-Infrastruktur igazgatótanácsának tagja által aláírt szándéknyilatkozattal indult el.

Más városban is lehet konkrét példát találni erre a kezdeményezésre, ezért látogatott Jürgen Czernohorszky, Bécs klímaért felelős városi tanácsosa Berlinbe, ahol a német főváros környezetvédelmi osztály szakértői csapatával egyeztetett. A környezet lassan visszavette a helyét az egykori rendezőpályaudvar területén, és most a természetvédelemre inspirálja a berlinieket. Enyhén emelkedő ösvények vezetnek végig a területen, vannak kilátók, információs táblák, de az összképbe illeszkedő művészet is. A természetvédelmi területre egykori vasúti síneket, sőt még egy régi mozdonyt is beépítettek. Mindezek nagy része Bécsben is megvalósítható az egykori Breitenlee rendezőpályaudvar területén. Bécs így nem csak a jelen, hanem a jövő generációi számára is egy zöld és fenntartható várost épít.