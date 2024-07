A több mint hatmilliárd forintos állami támogatásból megvalósult, történelmi léptékű fejlesztés eredményeként idén nemcsak a Balaton, de Közép-Európa legmodernebb hajóit vehették birtokba a tópart lakói és a térségbe látogató vendégek.

A negyven éve nem látott flottafejlesztés minőségi ugrást jelent a balatoni hajózásban.

Rövid időn belül két díj

Az esztétikus kialakítású és a legkorszerűbb emissziós előírásoknak megfelelő négy új hajó alig néhány hónappal forgalomba állítása után máris rangos nemzetközi elismeréseket vívott ki. A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) flottájának büszkeségei a világ legrangosabb designdíját, a Red Dot Design Awardot, valamint a neves nemzetközi iF Design díját érdemelték ki.

A Red Dot Design Award a világ egyik legrangosabb nemzetközi designdíja, amelyet az ipari formatervezés kiválóságai nyerhetnek el. A verseny közel 70 éves múltra tekint vissza, és azóta minden évben számos termék, projekt és koncepció nyeri el ezt a rangos elismerést, melyet idén termékdesign kategóriában a Bahart új hajói is kiérdemeltek.

Az iF – International Forum Design által 1953-ban alapított díj szintén a világ egyik legfontosabb designelismerésének számít, melynek díjazottjai nemcsak nemzetközi elismerésben részesülnek, hanem munkáikat bemutatják az iF World Design Guide-ban, valamint az iF Design-kiállításokon is. A nyerteseket kiemelkedő designminőségük és innovációjuk alapján választják ki, melyek közé idén a Bahart hajói is bekerültek.