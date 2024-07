Előfordult, hogy olyan helyen indítottunk munkákat, ahol azt csak 1975-re terveztük, mivel a lakosság jelentős társadalmi munkát vállalt. A város lakosságával történő találkozások, eszmecserék fontos fórumai a tanácstagi beszámolók is. A tél folyamán 58 helyen megtartott tanácstagi beszámolón 1242 szavazópolgár vett részt. Itt is elsősorban a választókerületi problémákat vetettek fel a hozzászólók. Elismerően nyilatkoztak a város gyorsuló fejlődéséről az utóbbi években: legtöbben a termálfürdő létesítését, az óvodai és bölcsődei férőhelyek növelésének szükséges jó megoldását sürgették. Ezenkívül a tanácstagok fogadóórákat is tartanak. Mivel ez még nem általános — számuk évente csak 70—80 —, ebben is szeretnénk majd előbbre lépni. Az állami élet demokratizmusa fejlettségi szintjének fontos mutatója a lakosság részvétele a társadalmi munkában. Az egészségesen alakuló és helyes mértékű lokálpatriotizmus következtében üzemeink, vállalataink, intézményeink és a lakosság szívesen, tevékenyen kapcsolódik a városfejlesztés sürgető kérdéseinek megoldásába. A legszebben megmutatkozott a termálfürdő építésénél és az új bölcsőde létrehozásánál az aktivitás.

A társadalmi munka értéke állandóan emelkedik: 1971-ben 600 000 forint, 1972-ben 900 000, 1973-ban 2 700 000 forint értékű társadalmi munkát végeztek az intézmények és a város dolgozói. A társadalmi munka erkölcsi megbecsülése ezért egyre sürgetőbben vetődött fel. Az idei, március 26-i tanácsülésünk elfogadta a társadalmi munka jutalmazására készített javaslatot. Elkészültek a társadalmi munkát elismerő arany-, ezüst- és bronzplakettek, valamint az üzemeket, intézményeket jutalmazó díszoklevelek. Augusztus 20-án 4 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzplakettet kapnak a legkiválóbb csornai társadalmi munkások, 7 intézmény pedig díszoklevelet. Nemcsak a gazdasági építő munkában vesznek részt szívesen a dolgozók, egyre jobban bekapcsolódnak a kulturális-nevelési feladatok ellátásába is. Sőt, kisebb csoportok bizonyos államigazgatási és rendfenntartói feladatok ellátásába is. A város életének számos fontos területén végeznek hasznos munkát társadalmi dolgozóink.

Más szervekkel történő együttműködésünk bevált módszere a vezetők részére évenként megtartott értekezlet; tájékoztatjuk egymást a közös feladatokról. Főként a városfejlesztés, az állami oktatás és a közművelődés közösen megoldandó feladatairól folytatunk eszmecserét. Számos területen előbbre kívánunk lépni azzal a céllal, hogy a lakosság, valamint a tanács és szervei között még szorosabb legyen a kapcsolat. Eddig csak tanácstagjaink részére adtuk ki évente 3—4 alkalommal a Tanácstagi Híradót, amelyben a testületi határozatokról, a szakigazgatási szervek tevékenységéről, a legfontosabb jogszabályokról tájékoztattuk őket. A tanács rendeleteit hirdetmények útján hozzuk a lakosság tudomására. Ezzel azonban még nem oldottuk meg a lakosság tájékoztatását a közügyek intézéséről. A HNF városi bizottságával a lakosság részére évi két-három alkalommal megjelentetjük a Csornai Híradót. Első számának megjelenése ez év őszén várható. A társadalmi munka fejlesztése érdekében bevonjuk a társadalmi munka szervezésébe tanácstagjainkat. Többet várunk a város lakosságától a város csinosításában, szépítésében, tisztaságának megteremtésében és megőrzésében. A lakótelepek melletti parkok, a magánházak előtti kiskertek gondozásában, szebbé tételében Csorna lakossága még sokkal többet tehetne.

Városunkban sok hasznosat tettünk az állami élet demokratizmusának fejlesztéséért, az üzemek, vállalatok, intézmények és a lakosság tervszerűbb bekapcsolásáért a város életébe. A kezdeti sikerek azonban nem tettek elbizakodottá bennünket. Látjuk, sokat szükséges még tenni ahhoz, hogy minél több ember kapcsolódjon be aktívan Csorna életének vérkeringésébe s tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne csupán címében, tartalmában is mindinkább város legyen!