Fotó: Molcsányi Máté

A választási bizottság kötelezte az egyesületet a jogsértés megszüntetésére. A törvény szerint ugyanis a kampányidőszakban a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot, azon azonban fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét. A bizottság bírság kiszabásától eltekintett.

Firkás vélemény

A választási időszakban Győrben is kidekorálták ismeretlenek a plakátokat. Dr. Dézsi Csaba András polgármesterjelölt plakátjai közül is így járt néhány. Ironikusan meg is jegyezte egy Facebook-posztjában: „»Képzőművészek« is megjelentek az ellenfél soraiban. Kérem, hogy kommentben írjátok le, hogy szerintetek melyik az ötletesebb. Szívügyünk a kreativitás.”

A plakátrongálások miatt feljelentést tett a Fidesz győri szervezete.