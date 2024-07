„Az összefogásra, a helyiek segítségére mindig lehetett számítani. Vannak olyan feladatok, melyeket enélkül nem is lehet elvégezni” – mondja falujáról és az ott élőkről Horváth Sándor, Markotabödöge polgármestere. Legutóbb a település két temetőjében szorgoskodtak a falubeliek. A községvezető leszögezte: a sírkertekben a sírok közötti területekkel voltak gondok, amelyeknek rendben tartása a hozzátartozók dolga. Markotabödöge közösségi oldalán kisebb vita is kibontakozott a kialakult helyzetről, míg a frissen megválasztott polgármester, Meleg Gáborné társadalmi munkára hívta a kommentelőket. (Horváth Sándor nem indult a választáson, tizennégy évvel a háta mögött vonul vissza. – A szerk.)

„A falu jelentős zöldterületekkel, parkokkal, terekkel rendelkezik, sok energiánkba kerül, hogy rendet tartsunk. A falugondnokon és a polgármesteren kívül nincs más ember, aki hadra fogható és traktorra ültethető. A temetőinkben a sírok között valóban feljött a fű és a gaz, ám ott a sírokat gon­dozók feladata a gaztalanítás, és lássuk be, nem is lenne az olyan nagy munka. Sokan azonban elhanyagolják. A közelmúltban az utódom hirdette meg a társadalmi munkát, és örömmel láttam én is, hogy sokan jelentkeztek és dolgoztak a faluért” – fogalmazott Horváth Sándor.

A polgármester hozzátette: máskor is jellemző volt a markotabödögeiekre, hogy szívesen tesznek a közösségért, és a jövőben is számít rájuk.

„Rövidesen elkészül felújított közösségi házunk, már csak az utolsó simítások, kisebb javítások vannak hátra. Megérkeztek a bútorok, azokat összeszereljük és lehet költözni. Nyugdíjasklubunk már szervezi a takarítást, úgyhogy ott is a közösség ereje segíti az önkormányzatot. Máshol is így van ez szerintem, hiszen egyedül az ember semmire sem megy, csak közösen lehet eredményeket elérni”– jegyezte meg Horváth Sándor.