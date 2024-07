A mindennapok témáira és a természetes nyelvhasználatra fókuszál a Soproni Egyetem Benedek-kara oktatóinak „Was wir so gerne erzählen” címmel megjelent kötete. A német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés hallgatóinak szakmai felkészülését és a kétnyelvű nevelést folytató pedagógusok munkáját segítő kiadvány hagyományos meséket és kortárs szerzők rövid történeteit tartalmazza. A kötet nem csupán gyűjtemény, hanem kiváló módszertani segédlet is, hiszen a gyermekirodalmi műveket úgy dolgozta át Babai Zsófia, dr. Kovácsné Vinkovics Éva és Pruzsinsky Réka, hogy azok használatkészek legyenek a másodnyelvű nyelvi-irodalmi nevelésben.

A történeteket mondókákkal, dalokkal, körjátékokkal is kiegészítették, hiszen ezek motiváló hatásúak, színesítik és még eredményesebbé teszik a német másodnyelv elsajátítását. Amennyiben a pedagógus a gyerekekkel el is játssza a történeteket, a kicsik még több lehetőséget kapnak a természetes, mindennapi német nyelv használatára, a kommunikációs helyzetek gyakorlására. A történetek szókincse, nyelvi fordulatai, kommunikációs helyzetei megjelennek az óvodai nevelési év mindennapjaiban is. Az ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódó cselekmények is fontos részét alkotják a kötetnek, hiszen a német nemzetiségi óvodapedagógusok kiemelt feladatai között szerepel, hogy a gyerekeket a német nyelv mellett a német nyelvterület és a magyarországi német nemzetiség kultúrájával is megismertessék.