A dunakiliti önkormányzat és az Arrabona EGTC közös konzorciuma európai uniós támogatás segítségével fejlesztette a Felső-Szigetköz tejfalusi ágrendszere, a Zátonyi-Duna-ág és a Mosoni-Duna által alkotott aktív vízi turisztikai hálózatot. A többfunkciós be- és kilépőpont a TOP Plusz program közel 40 millió forintos támogatásával valósult meg. A fejlesztés elsősorban a vízi túrázók igényeit elégíti ki, de a kerékpárral vagy gyalogosan közlekedők is felfrissíthetik magukat, pihenhetnek vagy közlekedési eszközt válthatnak.

Az épületben kialakítottak egy közösségi nyitott teret, amely szükség esetén esőbeállóként is funkcionál. Emellett mosdókat, tárolóhelyiséget és egy zuhanyzót alakítottak ki, illetve 14 parkolót. Pénteken ünnepélyesen adták át az új vízparti közösségi teret.

– Ünnep ez a mai – kezdte beszédét Kovács Andor Tamásné dunakiliti polgármester, aki szerint egy aktív turisztikai kiszolgálóhely született 47 millió forintból. Mint elmondta, ehhez az önkormányzat 39,6 millió forintos támogatást kapott a TOP Plusz programban, amit a falu kiegészített. A faluvezető köszönetet mondott többek között a győri tervezőnek és projektmenedzsmentnek, a feketeerdői kivitelezőnek és Kulcsárné Roth Matthaeának, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósága vezetőjének. A polgármester arról is beszélt, hogy nemcsak egy épület jött létre, hanem a zöldterület is megújult mintegy tízmillió forintból, amit saját forrásból biztosítottak, illetve öltözőket is kialakítottak.

Az ember és természet közötti harmónia fontosságát hangsúlyozta a vízparti közösségi tér átadóján Nagy István.

Fotó: Mészely Réka

A terület egyébként várja a fürdőzőket, ehhez egy stéget terveznek építeni és várják a kerékpáros turistákat is, akiknek egy kerékpárszervizt nyitnának.

Kovács Andor Tamásné szeretné, ha később a kisgyermekeket sok-sok játék várhatná a vízpart melletti zöldfelületen, amely kertmozik helyszínéül is szolgálna. Egyébként a mozogni vágyókat már most röplabdapálya fogadja. A polgármester reményét fejezte ki, hogy Feketeerdőre majd felújított út vezet és kerékpárút is készülhet.

Az átadón részt vett Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is, aki a közösségi terek, az ember és természet közötti harmónia, valamint az összetartó közösségek fontosságát hangsúlyozta.

Benkó Attila atya áldása után a helyi gyermekek adtak műsort.