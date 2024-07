Pápai Gyula, a Mosonmagyar­óvári Rendőrkapitányság ki­­­emelt bűnmegelőzési fő­előadója főként a kiberbűnözés növekedése miatt, prevenciós tevékenységként tartott előadást a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestületnél.

A szakember az online csalások jelentős emelkedésére világított rá: a Magyar Bankszövetség 30 milliárd forintnyi összeget mond, ami eljárást vont ma- ga után, 15 milliárd forint pe- dig latenciában maradt. Így a számítások szerint összesen nagyjából 45 milliárd forintot csalhattak el az utóbbi idő­szakban.

– A rendőrségre érkező tíz bejelentésből nyolc online csalás. Tíz webvásárlás fele pedig szintén csalás – mutatott rá Pápai Gyula, aki ezúttal elsősorban vállalkozók figyelmét hívta fel a veszélyekre.



Az adat érték. Ne higgyünk el senkinek semmit - hangsúlyoztaPápai Gyula kiemelt főelőadó

Fotó: Mészely Réka



A főelőadó szerint a módszerek is sokat fejlődtek az utóbbi időben: míg régebben még hibás SMS-ekkel, e-mailekkel próbálkoztak, ma már tökéletes helyesírású szövegekkel igyekeznek behálózni a hiszékeny embereket.

„Az adat érték” – fogalmazott Pápai Gyula, aki javasolta: ne higgyünk el senkinek semmit. Ezt számos példával is illusztrálta a mindennapokból, melyeket a jelenlévők is kiegészítettek saját tapasztalataikkal.

– 2025-re még durvább módszerekkel próbálkozhatnak a csalók, akik egyre modernebb technológiákat alkalmaznak – tette hozzá.