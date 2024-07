10 éve – Bezár a Nokia üzem

Sokként érte a volt Nokia-gyár dolgozóit a bejelentés: ősszel bezárják a komáromi üzemet, a Microsoft 1800 embert elbocsát. A létszámot két évvel ezelőtt már felére csökkentették, az alkalmazottak így most sem számítottak semmi jóra. A legtöbben megint leépítésre gondoltak. Arra azonban nem, hogy teljes tevékenységét megszünteti Komáromban a Microsoft, amely áprilisban megvásárolta a Nokia mobilüzletágát, azaz e cég tulajdonában van már a gyár.

30 éve - Több tízmilliós kincstárjegy csalás

A 30 év körüli férfit többen is kísérték, amint a Budapest Bank Rt. győri fiókjában a pulthoz lépett. A gyanút az keltette fel, hogy az ismeretlen nem kevesebb mint 500 darab, egyenként 10.000 forint értékű kamatozó kincstárjegyet vett elő a táskájából, és kívánt a fiókban beváltani. Nem az összeg nagysága, inkább az értékpapírok alacsony címlete és ehhez képest szokatlanul magas száma volt az, ami a figyelmet felkeltette. A kincstárjegyeket a tisztviselő végül nem váltotta be, mert hátoldalukról hiányzott a forgalmazó cég megnevezése és bélyegzője. A furcsa csoport tagjai nem vitatkoztak, a kudarc után a lehető legkisebb feltűnést keltve, gyorsan távoztak a győri pénzintézetből. A később betérő rendőröknek el is mesélték az esetet a bank dolgozói, akik hamar el is fogták az elkövetőket. A csomagtartóban 11 millió forint értékben, összesen 1100 olyan kamatozó kincstárjegyet találtak,. Amelyek Keler Központi Elszámolóház és Értékpapír Rt. közlése szerint 1994. május 10-től június 7- ig terjedő időben elvileg megsemmisítésre kerültek.

A kincstárjegyek győri beváltását megkísérlő Rácz Gábor budapesti lakos a rendőrségen beismerte, hogy a Budapest Bank egyik fővárosi fiókjában június első felében több részletben már 11 millió forint értékű érvénytelen kincstárjegyet sikerrel beváltott. A nyomozás kiderítette, hogy a kincstárjegyek ellopásával, az kincstárjegyem megsemmisítésével megbízott a biztonságtechnikai kft. két munkatársa gyanúsíthatóak.

40 éve – Gazdagodó munkaverseny