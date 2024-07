A sajtótájékoztatón résztvevőket Farkas Ciprián polgármester köszöntötte, aki város nevében fejezte ki a megtiszteltetést, hogy az országos programsorozatott Sopronban indítják útjára.

- Nagy dolgok indultak el már Sopronban az ezt megelőző időkben is. Gondoljunk a 1989-es páneurópai piknikre vagy az 1921-es népszavazásra, úgyhogy mi soproniak valahol talán megszokhattuk azt, hogy nagy dolgok veszik kezdetét a városban. Így aztán megtiszteltetés, de talán nem meglepetés, hogy a Hankó Balázs miniszter az 1100 éve Európában, 20 éve Unióban című rendezvénysorozat indulását Sopronban jelentett be. A rendezvénysorozat első állomása Székesfehérvár lesz, s azt követően augusztus 19-én a páneurópai piknik ünnepsége során fogadja be a város az országos programot - mondta el a polgármester.

Hankó Balázs hangsúlyozta, a kulturstratégiai intézmények, mint

a Szépművészeti Múzeum vagy a Hagyományok Háza 19 vármegye 19 programjához csatlakozva mutatják be a magyar kultúra szépségét, kiválóságait és mindazt, ami magyarrá tesz.

- A programsorozat bemutatja, hogy legyünk büszkék a magyarságunkra, amely kiváltság és küldetés egyben, hiszen ezeregyszáz éve Európa közepén és húsz éve az Unióban is próbáljuk úgy formálni, védeni és őrizni a kontinenst, hogy az a jövő szempontjából is kiemelkedő legyen. Továbbá ahhoz, hogy itt maradtunk kellett a hűség is, amelyről Sopron az 1921-es népszavazással különösen tanúbizonyságot tett. Így kell továbbra is nap-nap után tanúbizonyságot tennünk a hűségről, az elkötelezettségről, a nemzethez tartozásról. Európa életében a hűség mellett kiemelkedő szerepet játszott Sopron abban is, hogy létrejöhessen a ma ismert Németország, hiszen a páneurópai pikniket követően valósultak meg azok az események, melyek a történelmünket formálták. Mindezek indokolták azt, hogy Sopronban jelentettük be, hogy egy ilyen kiváló programsorozatot indítunk tizenkilenc vármegyében, ahol a térség és az ország meghatározó intézményeinek kulturális különlegességi vegyítve teszik elérhetővé, vonzóvá az identitás erősítését és közösségépítővé a kultúránkat - emelte ki Hankó Balázs.