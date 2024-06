Winkler Zsolt plébános is elhelyezte a tisztelet koszorúját az emlékműnél.

Winkler atya beszédének teljes szövege itt olvasható.

- Ezen a méltó helyen, a tiszteletükre emelt emlékműnél gondolunk most az 1919. június 9-én, pünkösd hétfőn a premontrei prépostság előtt kivégzett vértanúhalált halt áldozatokra. Név szerint Akóts Gyulára, Glaser Ferencre, Laffer Lajosra, Németh Gyulára, Pozsgay Bálintra, Takács Ferencre és Tarcsay Istvánra. Engedjék meg, hogy lelkipásztorként azt kérjem önöktől, hogy az emlékezés mellé társuljon majd az imádságunk is értük, akiket méltán nevezhetünk ártatlan áldozatoknak, sőt, vértanúknak, hősöknek. Ugyanakkor legyen a múltidézés mellett még szándékunk Istenhez fordulni, könyörögni e haza, e nemzet lelki megújulásáért, megerősödéséért is.

Mert tanulnunk kell a múltból. Mert igaz, hogy sok előrelépés történt az elmúlt időkben hazánk, nemzetünk életében, ugyanakkor a szinte ördögi ellenállást is tapasztalhatjuk, ami nekifeszül mindannak, ami keresztény, ami nemzeti, és fenyegeti az éltünket, családjaink, nemzetünk életét, jövőjét. A forrás, a gyökél ugyanaz,mint 1919-ben. Ugyanaz, mint ami az 1956-os forradalmat és szabadságharcot is kiváltotta és nem volt ez más, mint az embertelen, egy ateizmusra épülő kommunista terrorral, diktatúrával való szemben állás, abból fakadó áldozat. Az istentelenség veszélye ma is fennáll, és a szabadság sok esetben szabatosságba csap át, a globalizmus álruháját ölti magára és támad. Tagad minden olyan értéket, ami keresztény, ami magyar. Bár más formában, de a harc, a küzdelem ma is folytatódik és ebben mindannyiunknak feladata van. Ma nagyon nagy a tét.

Ám feltehetnénk a kérdést: nem inkább feledni kellene inkább végre azokat a szörnyűségeket, amiket a vörösök uralma jellemez? Nem! Emlékezni kell rá! Egyszerűen nem lehet feledni azokat a rémtetteket, történéseket, melyek itt zajlottak több mint száz évvel ezelőtt, melyeket önök jobban ismernek nálam és melyeket most már csornaiként megismerve magam is azt mondom, valóban, tényleg nem lehet feledni.