Sajtótájékoztatón jelentették be az örömhírt: új sportlétesítménnyel gazdagodik Mosonmagyaróvár. Árvay István mosonmagyaróvári polgármester kiemelte: az előkészületek után végre egy vízisport-teleppel bővülhet a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület. A közbeszerzésen érkezett olyan ajánlat, ami a költségkereteken belüli, így a szerződés megkötését követően hamarosan átadhatják a munkaterületet és egy év múlva már állhat a két új épület, csónaktárolóval az egyesület telephelyén, a jelenlegi nagysátor és füves terület helyén.

Dr. Wlasitsch Mirkó, Árvay István és Pollhammer Jenő beszélt az új vízisport-telep jelentőségéről.

Fotó: Kerekes István

A városvezető hozzátette: módosították a rendezési tervet, az utat eltolják, így az egyesület területe is bővülni tud. A jelen számítások szerint a beruházás nettó 514 millió forint, amit az önkormányzat biztosít a költségvetésből.

– Mindenki vágyát nem tudjuk teljesíteni, de jó úton haladunk. Szeretnénk, ha az itteni létesítmény is felnőne a többi városi sportlétesítmény szintjére – fogalmazott a városvezető, aki szerint a jelen beruházásnak a vízisport egyesületbe járó gyermekek és szülők örülhetnek a legjobban.

Pollhammer Jenő, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnöke arról számolt be, hogy egy új vízisport-telep ötlete több mint 15 éve merült fel. Több terv is készült, és több pályázaton is indultak.

– Az egyesület életében ez egy hatalmas lehetőség, amit nagyon vártunk. A mostani épületet rég kinőttük – hangsúlyozta az elnök, aki részletezte a fejlesztést: egy akkora csónaktárolót terveztek, amiben elférnek az evezős hajók, kajakok, a tetején egy nagy konditeremmel, ahol ősztől tavaszig edzhetnek a csoportok, emellett öltözővel, vizesblokkokkal, edzői szobával. Hozzátette: nagy kihívás, hogy a hamarosan kezdődő munkálatokat úgy tudják levezényelni, hogy közben az edzések is zavartalanul menjenek.

Régi álom válik valóra ezzel a beruházással

Dr. Wlasitsch Mirkó, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökségi tagja visszatekintett a múltba: több mint 30 éve kezdték meg a vízisport életet a kórház telepén. Mára 150-200 gyermek sportol az egyesület keretein belül, köztük a jégkorong szakosztályban is. Köszönetét fejezte ki, hogy álmuk ezzel a beruházással valóra válhat.