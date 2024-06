– Amikor hét éve igazgató lettem, azt tűztem ki célul, hogy az iskolát vonzóvá tegyem. Reggelente egy vonatnyi diák megy Győrbe tanulni: szerettem volna, ha közülük minél többen itthon maradnak. Ehhez versenyképes képzéseket kellett kínálnunk, amivel a munkaerőpiacon is megállják helyüket – kezdte beszélgetésünket Bernáth Rita, megjegyezve, hogy a magas szintű szakmai képzés mellett a mozgalmas diákélet is prioritást kapott.

– A technikumi országos rangsorban ebben a tanévben a 88. helyről feljöttünk a 46.-ra. Ez a rangsor az érettségi és szakmai vizsga eredményei és a központi mérések alapján készült. A városban csak mi kerültünk be a top 100-ba. Kiemelt Pénziránytű Iskola és akkreditált kiváló Tehetségpont vagyunk. 2020-ban évfolyamonként két osztállyal, 332 diákkal kezdte meg működését a Bolyai-technikum. Ebben a tanévben 486 fiatal tanul nálunk, és a jövő tanévben már négy kilencedikes osztályunk indul: egy gazdálkodás-menedzsment, egy logisztikai technikusi, egy rendszergazda-, továbbá egy szoftverfejlesztő és -tesztelő osztály – részletezte az igazgató.

Bernáth Rita szerint az is fontos szempont volt, hogy a környékbeli vállalkozókkal erősítsék a kapcsolatot, olyan szakmai képzéseket indítsanak, amelyekre valóban igény mutatkozik.

– A duális partnerünk a Duvenbeck: 2024 őszén a tizenharmadik évfolyamos logisztikai technikus diákjaink kéthetes szakmai gyakorlatra mennek a cég grazi telephelyére. A mostani logisztikus végzőseink közül valamennyinek munkát ajánlottak, de keresik az ügyviteli ügyintéző, informatikai végzettségű fiatalokat is. Aki nem akar továbbtanulni, az el tud a szakmában helyezkedni – húzta alá az igazgató, aki szerint az utánkövetés is azt jelzi, hogy a legtöbb végzősük a szakmában marad.

A technikum harmadszor kíván csatlakozni az Erasmus+ programhoz: Bécs, Milánó után húsz diák juthatna el Barcelonába szakmai gyakorlatra ingyenesen. A nyelvoktatást is erősítik: heti három helyett öt órában lehet nyelvet tanulni, amit két óra szakmai idegen nyelvvel egészítenek ki, s a jövő tanévtől az olaszt is bevezetik, amire már most nagy az igény. A diákélet is színes: a napokban diáknapokat szerveztek, ahol három osztály mérte össze kreativitását.



