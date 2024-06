A 10 ezer fő alatti és feletti településeken a választópolgárok minimum 4 és maximum 7 szavazólapot kaphatnak. A szavazáson ugyanis a választópolgárok leadhatják voksukat a polgármesterre, a települési kislistás egyéni választókerületi képviselőre, a vármegyei listára és szavazhatnak az Európai Parlament pártlistáira is. A nemzetiségi választópolgárok az említett 4 szavazólap mellett ezeken a településeken is plusz három szavazólapot kaphatnak még. A nemzetiségi választás szavazólapjait a zöld borítékba kell helyezni, és azt le is kell zárni, enélkül a szavazólap érvénytelen lesz.

Mozgóurna

Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe szavazni, mozgóurnát igényelhetnek. Mozgóurnát igényelni még a választás napján, vagyis június 9-én 12 óráig van lehetőség online, ügyfélkapus azonosítással, vagy a kézbesítési meghatalmazott útján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságnál.

Eredmények

A szavazás lezárultát követően, este 19 óra után kezdődik meg a leadott szavazatok megszámolása. A helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás eredményeinek közlését a szavazólapok feldolgozottságának függvényében várhatóan 20 órától kezdik meg. Az európai parlamenti választás esetében az eredmények hivatalos közlése este 23 óra után kezdődhet meg, mivel Olaszországban eddig tart a szavazás.

A június 9-i választások részvételi adatai és eredményei itt követhetőek nyomon.



