Néhány nap múlva önkormányzati választás lesz hazánkban. Új és régi, ismert és kevésbé ismert, népszerű és nem annyira szimpatikus jelöltek kérik a szavazópolgárok bizalmát. Vannak települések, ahol gyakorlatilag már most eldőlt a voksolás, hiszen egyetlen polgármesterjelölt van, és képviselőnek is éppen annyian indulnak, amennyit a helyiek megválaszthatnak. Bizonyára olyan városok és falvak is lesznek, melyekben szoros küzdelem és csupán néhány szavazat dönt majd. A választással kapcsolatos érdekességeket kerestünk a Rábaközből.

Akik távoznak

Kezdjük a „nagy távozókkal”, hiszen jó néhányan vannak a térségben. Ők azok, akik évtizedek óta tevékenykednek polgármesterként, de most a visszalépés mellett döntöttek. Molnár Sándor, Vásárosfalu első embere 34 év után köszön el. A bősárkányi Szalay Imre és a páli Póczik András is három évtizeddel a háta mögött adja át a község vezetését.

Pálffy Attila (Vág) 1990-ben lett polgármester, és csak a 2010–2014-es ciklusban állt félre, azaz ő is 30. évét tölti községvezetőként. Molnár János (Babót) 26 esztendeje irányítja faluját, távozik a hivatalból. Németh Gergely (Szany) a negyedik ciklusban polgármester, és ez az utolsó öt éve, nem indul újra. Tóth Sándor (Cirák) is 18 év után vonul vissza, Szalai Zoltán (Farád) és Horváth Sándor (Markotabödöge) pedig 14 év után. Egy ciklus után úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a polgármesteri munkát Németh Péter Szilban. Helyére négyen is pályáznak.