A szavazóhelyiségben az az állampolgár szavazhat, aki bemutatta érvényes személyi okmányait és a szavazóköri névjegyzékben is szerepel; a közös eljárásban megrendezett választáson a választópolgárnak csak egy helyen kell aláírnia a névjegyzéket. Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi választás szavazólapjait a zöld borítékba kell helyezni, és azt le is kell zárni, e nélkül a szavazólap érvénytelen lesz.

Ismertették: az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra összesen 10 025 féle szavazólap készült el. A fővárosban a választópolgárok a főpolgármesterre, kerületi polgármesterre, települési egyéni választókerületi képviselőre, fővárosi listára, valamint az európai parlamenti választáson állított pártlistákra adhatják le szavazatukat. A fővárosi nemzetiségi választópolgárok azonban - mivel a települési, területi és az országos nemzetiségi választáson is szavazhatnak - akár nyolc szavazólapot is kaphatnak.

A megyei jogú városokban a választópolgárok polgármesterre és a települési egyéni választókerületi képviselőre szavazhatnak az európai parlamenti párlisták mellett; a nemzetiségi választópolgárok további három - települési, területi, országos nemzetiségi - szavazólapot is kaphatnak. A többi településen a választópolgárok legalább négy és legfeljebb hét szavazólapot kaphatnak: ők a polgármesterre, a vármegyei listára, az EP-választás pártlistáira, illetve a tízezer lakosnál kisebb településeken egyéni listákra, a tízezer lakosnál nagyobb településeken egyéni választókerületi jelöltre is szavazhatnak. A nemzetiségi választópolgárok ezeken a településeken is további három szavazólapot kaphatnak még.

Azok a választópolgárok, akik Magyarország külképviseletein vagy levélben szavaznak, illetve nem a tartózkodási helyükre kérték átjelentkezésüket, kizárólag az EP-választáson voksolhatnak, így ők egyetlen szavazólapot kapnak.

Választás - A választóknak csak egy helyen kell aláírniuk a névjegyzéket

A választók a névjegyzék aláírásával igazolják, hogy átvették a szavazólapokat június 9-én; idén azonban nem kell minden választástípus - önkormányzati, európai parlamenti (EP-)és nemzetiségi választás - névjegyzékét külön aláírni.