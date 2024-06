Fiatal alkotókra szavazhatnak

Az idei év egyik újdonsága, hogy a fesztiválon megtekinthető lesz az Alkoss Szabadon Fiatal Művészekért Alapítvány nemzetközi rajzpályázatának döntős alkotásiból készült kiállítás. A tárlatot New Yorkban, Washingtonban, Stuttgartban és Rómában is bemutatják, az alkotások közt szerepel két Hegyeshalmi fiatal munkája is. A fesztivál képét is megválaszthatják a gyerekek, pici arany gombokkal jelezhetik, hogy nekik melyik fiatal művész alkotása tetszik a legjobban.

A képeket később egy aukción értékesítik a befolyó összegből pedig hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákat támogatnak.

Ingyenes programok

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállásait idén is ingyen látogathatják a győrkőc karszalaggal rendelkező gyerekek, csakúgy, mint a programokhoz idén csatlakozó 3D Gallery-t is. Emellett számos plusz program látogatható ingyenesen vagy kedvezménnyel győrkőc karszalaggal Győrben és környékén.