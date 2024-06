A mosonmagyaróvári önkormányzat a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel együttműködve civil kerekasztalt hívott össze szerda este a Civil Házban, aktuális témákkal.

A civil szervezetek támogatási rendszeréről Iváncsics János alpolgármester számolt be, aki elmondta: a Covid óta némileg átalakultak a támogatási formák, így például az alapokra nem lehetett pályázni. Ezek újraindításán gondolkodnak, várhatóan a civil szervezetek valamint az oktatási- és nevelési intézmények külön forrásra jelentkezhetnek. A költségvetési soron több civil szervezet részesül önkormányzati anyagi segítségnyújtásban: ebbe a körbe be- és ki is lehet kerülni. A polgármesteri keret 6, az alpolgármesteri 2, a képviselői keret idén 1,5 millió forint, amit időarányosan költhet el 2024-ben a jelen és a jövőbeli városvezetés.

A pályázati lehetőségekről, különös tekintettel a NEA normatív pályázatára a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai, Regner Márta és Vágusz Erna hívták fel a figyelmet. A NEA normatív pályázatát várhatóan június 24-én nyitják meg és egy hónap áll az indulni kívánók rendelkezésére. A szakemberek javasolták, hogy mielőbb érdemes beadni a pályázati anyagot: 10.000-750.000 forint közötti támogatás érhető el, az előző évi adományok tíz százaléka nyomán. A lehetőségek között sorolták az E-On Parnerségek, a Pro Fili Alapítvány és az MVM Partner pályázati formákat.

A civil szervezetek aktuális adminisztratív feladatait Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke összegezte. A tizenegyedik civil piknikről, melyet július 13-ra terveznek (esőnap július 20.) pedig Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnöke nyújtott tájékoztatást. Kiemelte még, hogy október 12-én szervezik meg huszonötödször a civil napot: mecénásokat és civil szervezeteket augusztus 31-ig lehet jelölni kitüntetésekre.