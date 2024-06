A Móricz Zsigmond rakparton már a június 14-én és 15-én is dolgoztak a Győr-Szol munkatársai, így a közlekedők még azon a hétvégén birtokba vehették a közutat és a parkolókat is. A következő héttől lehetővé vált a Püspökvár alatt lévő sétány egy részének és az ott lévő játszótérnek a megtisztítása, a játszóezközök fertőtlenítése. Ahogy a vízállás lehetővé tette, a szolgáltató fokozatosan minden területen elvégezte a szükséges takarítási munkát a Rába és a Mosoni Duna partán.

A rézsűkről nagynyomású vízsugárral folyamatosan távolítják el a lerakódott iszapot, takarítják a parti sétálóutakat, járdákat, ahol szükséges, a tisztítás mellett fertőtlenítik is a padokat, utcabútorokat. A közvetlen vízparti sétálóutak egy része még jelenleg is vízzel borított, ahogy a folyó visszahúzódik, ezeken részeken is megkezdődik a takarítás.