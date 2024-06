A sertéshelyzet külföldön is hasonlóan alakult: a felvásárlási árak Ausztriában és Szlovákiában is most normalizálódnak, így az árak ott is emelkednek. Markotabödögén Németh Antal kivárta a két „szűk esztendő” végét. Azt mondja: a gazdáknak leginkább a stabil árakra van szükségük, hogy tervezni tudjanak. A markotai termelő nyolcvan anyadisznót tart. Az elmúlt két év katasztrofális volt, ha valakinek nem volt elegendő tartalékja, bedobhatta a törülközőt — osztotta meg tapasztalatait a Kisalfölddel Németh Antal —, 190 és 200 forintos kilónkénti felvásárlási árral ugyanis nem lehetett talpon maradni, fejlesztésre pedig nem is gondolhattunk, hiszen a szinten tartás is gondot okozott. Most 290 forintot adnak a disznóért, amire azt mondhatom, hogy a közepesnél valamivel jobb. Szerencsére, nekem biztos piacom van, megbízható a partner, korrekt a kapcsolatunk. Németh Antal fajtatiszta állományt tart, azaz idegen állat nem kerülhet a telepre. Ez állat-egészségügyi szempontból nagyon fontos és az állomány értékét is növeli.

A jövőt illetően a gazda bizakodó. Ha a nemzeti vidékfejlesztési tervet az uniós szempontok szerint alkalmazzák, akkor a családi gazdaságok, kistermelők is életben maradnak. Például Németországban az átlagos birtokméret 15 és 50 hektár között van, de a kisebb gazdaságok is megkapják a támogatást ugyanúgy, mint a nagyobbak. Sajnos, Magyarországon egyelőre nem ez a jellemző és a beígért támogatást sem kaptuk meg, a 2000 forintot, minden leadott darab után. A miénk családi gazdaság és ha minden rendben lenne, stabil árakkal, tervezhető jövővel, akkor egy öttagú családot ez az állomány el tudna tartani.

Háromszáz forintnál több lesz

Kiss M. Vencel Kapuváron másfél éve abbahagyta a „disznózást”. Mint mondta, több veszteséget a gazdasága már nem tudott elviselni. Most azonban azon gondolkodik, hogy újra belevág. - Úgy látom, hogy most megfelelően alakul a piac, az árak is kezdenek emelkedni. Ez a mostani 300 forintos kilónkénti felvásárlási ár elfogadható, de én bízom benne, hogy még emelkedni fog - indokolta döntését a kapuvári gazda.