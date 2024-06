Bárki tehet az állatokért

– Mindenki tud segíteni. Az első gondolat az, hogy hívjuk a menhelyet, a szervezeteket, hiszen ők azért vannak, hogy segítsenek. Ez részben igaz. De még ez előtt emeljük fel az állatot az utcáról, és vigyük el orvoshoz vagy haza. A legtöbb szervezetnél az elhelyezés a legnagyobb baj. Nem fér el a százhuszadik ha csak száztizenkilenc hely van. Sokan azért nem mernek segíteni, mert az orvosi költségek is az egekben vannak. De meg lehet előzni a bajt, mégpedig az ivartalanítással. Ma viszem az 1500-adik cicánkat ivartalanítani. Ez az egy lehetőségünk van, hogy megállítsuk azt ami most van. Sajnos ez is drága, egy műtét 30-35 ezer forint – hívta fel a figyelmet a győri Puha Praclik Egyesület alelnöke.

Azt is hozzátette: Van, hogy civilek, orvosok ugranak be segíteni nekünk. Ez egy vállalt feladat fizetés nélkül a család és munka mellett. Nem azért nem segítünk, mert nem akarunk, hanem mert már nem tudunk.

Befogadás és törődés

Gyakran hallani olyan esetről is, mikor egy anyamacska pusztul el, és a kölykei magukra maradnak. Ilyenkor, ha szerencséjük van, egy másik anyuka elfogadja és felneveli őket. Az egyesületnél ilyen például Holly, aki pár nappal azelőtt veszítette el a kicsinyeit, amikor 5 szürke kismacska az anyukáját. Hollyban annyira tomboltak a hormonok, hogy azonnal reagált mikor meghallotta a kiscica sírást.