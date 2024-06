Főként hétköznapokon autók tucatjai állnak a Vasutas utcában, néha akár szabálytalanul is, nehezítve az ott lakók, arra járók közlekedését. Van megoldás a helyzet rendezésére? Tettük fel a kérdést több mint két hónapja.

Akkor kerestük a MÁV-ot, és érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy a vasúttársaság tervei között szerepel Mosonmagyaróvár vasútállomásán új P+R, B+R parkoló létesítése, de ennek tervezése és kivitelezése csak forrás rendelkezésre állása esetén indulhat el.

Árvay István polgármesternek is feltettük a kérdést: – Magunk is látjuk, hogy megoldást kellene találni a vasútállomás környezetére, hiszen ez a város egyik kapuja. Az önkormányzat nyitott arra, hogy a területet átvegye, és azon a szükséges fejlesztéseket elvégezze. Már többször kezdeményeztük ezt a MÁV-nál, azonban süket fülekre találtunk. A Vasutas utcát el kell választani a MÁV területétől, hogy azt lakóutcaként használni lehessen – nyilatkozta akkor a városvezető, aki arra is rámutatott, hogy a vasútállomás előtti zöldterületet már az önkormányzat gondozza, holott a Hild tér sem városi terület. Az állomás körüli burkolt felületek, valamint a belső úthálózat is felújításra szorul, csakúgy, mint az utcabútorok, tehát valóban észszerű és célszerű lenne a MÁV részéről a terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár közbenjárásának köszönhetően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata számára végre adott a lehetőség, hogy eredményesen indítson harcot a MÁV vezetésével a Hild tér területének átadásával kapcsolatban – jelentette be Nagy István országgyűlési képviselő a napokban.

Árvay István közösségi oldalán kiemelte: azzal, hogy önkormányzati tulajdonba kerülhet a Hild tér, nem csak a teret, hanem leginkább a Vasutas utca környékét szeretné az önkormányzat rendezni.

A tér megújul és a 200 autó befogadására alkalmas területen P+R parkolót építenek. A most zsákutcaként működő Vasutas utca problémája is megoldódhat, hiszen azáltal, hogy felújítják, elválhat a területtől és önálló utcaként funkcionálhat majd.