15 éve – Por, sör, Metallica a Novarockon

Több tízezren érkeztek az a nickelsdorfi Novarock fesztivál első napjára, köztük megyénkbeliek is. Por, sör, Metallica: e három meghatározó tényező mellett zajlottak a nyitónap rendezvényei a határszélen. Úgy tudjuk, a megye több pontjáról indultak útnak a fiatalok – így Jánossomorjáról és Dunakilitiről is – a rockfesztiválra. „Idén másodszor vagyunk itt, akárcsak tavaly, most is három napig maradunk. Várjuk a többieket, még hatan érkeznek, s az elmúlt évben megismert külföldi barátainkkal is jó lenne találkozni. Mi nem a Metallica, hanem a hangulat miatt jöttünk, igaz, azért megnézzük James Hetfieldék koncertjét is” – magyarázza a bejárat előtt három lány.

Ketten nem utaztak sokat idáig: Kurucz Rebeka és Gábriel Nóra Hegyeshalomból érkezett, barátnőjük, Túri Zsófi Farádról. A fotó kedvéért „kapunk egy metál villát” tőlük, majd pakkjaikat továbbcipelve odébbállnak. Akadt, aki napijeggyel érkezett a fesztiválra, ám ez nem sokkal volt olcsóbb, mint a nagyjából100 eurós háromnapos bérlet. A megérkezés utáni órák mindig cipekedéssel telnek: a kocsi és a sátor közötti távolságot könnyebb legyűrni, ha élelmesen talicskát vagy négykerekű pakkszállítót visz magával a fesztiválozó.

Forrás: Kisalföld archív

Akadt, aki egyszerre négy-öt tálca sört tolt maga előtt, visszafelé pedig a barátját. Igaz, a szervezők erre az évre egyeurós sört is ígértek. A parkolás idén is gördülékeny: a szervezők szinte méterre megmutatják, hova álljanak be az autósok: a Pannónia mezőn bőven akad hely. Igaz, pénteken a kavargószélben por takarta be a kocsikat, mára és holnapra viszont esőt és lehűlést ígérnek az időjósok. Magyar oldalon egyébként a hegyeshalmi kis határon keresztül sokan gyalog indultak útnak, mivel a magyar településen leszálltak a vonatról. Budapestről buszokat is szerveztek a fesztiválra. A tavalyi évhez hasonlóan asok osztrák mellett számos német, magyar és szlovák fesztiválozót láttunk, de már megjelentek a lengyelek is. Egész Nickelsdorfban s a fesztiválbejáratnál is találkoztunk rendőrökkel, ügyelnek a biztonságra.