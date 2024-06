Pezsgő élettel telt meg a soproni piac, ami a több mint egyéves felújítás után május közepén nyílt meg újra. Az épület kívül és belül is újjászületett, korszerű környezetet kínál az eladóknak és a vásárlóknak egyaránt. Fotó: Szalay Károly

A soproni vásárcsarnok több évtizedes működése után tavaly tavasszal bezárta kapuit. Azonban az árusok és a vásárlók egy év elteltével újra visszatérhettek a piacozáshoz. A vásárcsarnok Sopron egyik színfoltja lett, ahol felújították a már meglévő épületrészeket és piacteret, valamint a nyugati épülettömb új épületrésszel is bővült. A környéken járva rendszerint érdeklődő tekintetek figyelték az építési területet, végül május közepén megkezdte működését a vásárcsarnok, ami nyüzsgő élettel telt meg. A Kisalföld munkatársai arra voltak kíváncsiak, mi a véleményük a soproniaknak a megújult vásárcsarnokról.

Hosszas várakozás után újra élettel telt meg a soproni vásárcsarnok.

Fotó: Szalay Károly

– Már gyermekkoromtól sokszor megfordultam a piacon. Azt azért nem mondom, hogy minden héten itt voltam, de szerettem ide járni. Mióta megújult, most először járunk itt, de az első benyomásom az, hogy nagyon tiszta és sokkal komfortosabb. Az is pluszpont, hogy az eső elől is el lehet bújni, de szerintem a tér is nagyobb lett – mondta el Harrer-Abosi Beatrix. – Örülök neki, hogy sok ismerős arccal találkozom itt, és azt látom, hogy még az eladók is visszatértek, akik nagyon kedvesek. Amikor piacra megyek, minden alkalommal veszek egy szép csokor virágot, illetve a különlegesebb gombákat keresem, amikhez egyébként nem jutnék hozzá – részletezte a vásárló.

A standoknál nézelődve szebbnél szebb zöldségekkel, gyümölcsökkel, gombákkal vagy palántákkal várják a vásárlókat az eladók.

– Idestova harminc éve járunk a soproni piacra árulni. Idénygyümölcsöket szoktunk hozni a fiam kertjéből, illetve erdei gombákat is árusítunk. Örülünk neki, hogy végre van egy normális piac a nyugat kapujában, aminek sikerült megőriznie a családias hangulatát. Azért van némi hátránya a felújításnak, mint például a magassága, ami miatt rettentően visszhangos a csarnok, továbbra is kevés a parkoló, és a bérleti díjakat is megemelték – osztotta meg véleményét Hidegföldiné, aki Bogyoszlóról érkezett, s ottjártunkkor barackot és sárga rókagombát árult. Hozzátette, kirándulások alkalmával rendszerint felkeresik az adott város piacait is, és a legutóbbi ilyen látogatással megállapították, a soproni piacot semmivel sem cserélnék el.