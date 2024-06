Sportudvart, sportpályarendszert adtak át szerdán Győrött a Kazinczy Gimnáziumban. A példamutató összefogás eredményeként több száz gimnazista jutott hozzá a 21. századi követelményeknek megfelelő sportolási, szabadidős és verseny célú létesítményhez.

Németh Tibor, a Kazinczy Gimnázium szeptembertől nyugdíjba vonuló igazgatója az ünnepségen elmondta, hogy a korábban salakos területet az ott lévő tizenkét nyárfa gyökerei az évek alatt tönkre tették. Ezeket most kivágták, helyükre újakat ültettek kissé távolabb. A létrehozott 33-as kosárpálya, röplabdapálya, ugródomb nagy segítség az intézménynek a mindennapos testnevelésórák megtartásában. Megújult a sportpálya melletti kerítés is. Hozzátette, hogy a hatodik B-osztályosok egy versenyen 500 ezer forintot nyertek, azt a pénzt is beletették a közösbe. Végezetül megköszönte a győri önkormányzat, a támogatók segítségét, a kivitelezők kiemelkedő minőségi munkáját.

Németh Tibor, a Kazinczy-gimnázium igazgatója.

Fotó: Nagy Gábor

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, egykori kazinczys diák a köszönetnyilvánítások mellett elmondta, hogy a szükséges több mint 40 millió forintból tíz millió forintot az önkormányzat biztosított, a többit győri vállalkozások és magánszemélyek adták össze.

Rövid ünnepséggel, röplabdameccsel ünnepelték a Kazinczy-iskolában az új pályákat.

Fotó: Nagy Gábor