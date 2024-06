Szoros küzdelem jellemezte Lébényben az idei önkormányzati választásokat, ahogy 2019-ben is. Akkor 16 szavazaton múlt, hogy a vármegye legifjabb városának polgármesterét Kovács Gábornak vagy Nátz Miklósnak hívják. Előbbi felé billent a mérleg nyelve, nem úgy, mint most.

– Tizenöt éve veszek részt az önkormányzati munkában, az előző két ciklusban is indultam polgármester-jelöltként, 2010-ben önkormányzati képviselő-jelöltként is, és így kerültem be a testületbe, melyben 2019-től ismételten képviselőként tevékenykedhettem – magyarázza Nátz Miklós, aki viszont ezúttal polgármester-jelöltként maga mögé utasította a jelenleg regnáló Kovács Gábort.

Mint elmondta, a lakosság biztatására indult újból a városvezetői székért, de tisztességbeli ügynek, a város iránti elkötelezettségnek is gondolta.

– A város adóbevételeit a település gyarapodására kívánom fordítani, az infrastruktúrát fejleszteni, utakat, járdákat korszerűsíteni, parkolókat kialakítani. A sportlétesítmények is fejlesztésre szorulnak, bővíteném a sportolási lehetőségeket, továbbá az ipari park további fejlesztése is célom – vázolta röviden a leendő városvezető.

Nátz Miklós