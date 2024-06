A védekezés megerősítésére és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkájának támogatására hatvanöten jöttek a Közép- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság- tól, ötvenhatan pedig a tiszántúli igazgatóságtól. A megerősített őrszolgálat szakemberei folyamatosan figyelik a folyót, elemzik a német, osztrák és szlovák modelleket, a változó helyzethez alkalmazkodva, felkészülten végzik az árvízi védekezést. A tegnap mértnél Győrben még 90 centivel, a véneki torkolati műtárgynál 70–80 centiméterrel lehet magasabb a víz ma délelőtt, függően a szlovákok tevékenységétől. Nagybajcsnál a jelenlegi előrejelzések szerint III. fokot meghaladóan, 650 centiméter körüli tetőző vízszintre lehet számítani. Az árhullám a jövő hét közepén hagyhatja el az országot.

Vének és Ásványráró között, Vámosszabadi határában járunk. Hátunk mögött a Duna folyam, a bősi üzemvízcsatorna alvizén, ahol már az eltereléssel érintett folyószakasz alatt ismét a teljes vízhozam érkezik. Tatai Róberttel, a Szigetköz szakasz-védelemvezetőjével, Szegi Attilával, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság szintén átvezényelt sajtósával és jó néhány Szolnokról érkezett szakemberrel álldogálunk a biztonságos töltésen, a víz felett. Ahová pillantásunk esik, ott egy rét látszana, középütt pedig a vékonyka Kalacsi-ág. Ez azonban most kiöntött, és pillanatnyilag inkább Kalacsi-tó. Az árvízvédelmi készültséget hétfőn rendelték el, a III. fokú készültség miatt 121 vízügyes érkezett segítségnek az ország távoli vidékeiről, Szolnok és Debrecen térségéből, és csapatokban látják el a területen a szolgálatot. A közeli Nagybajcson található az a vízmérce, amely alapján a készültség változását elrendelik.

Vének környékén vízben állnak a víkendházak, mutatja Bartal Gergely fiatal vízügyi szakember.

Fotó: Molcsányi Máté

Még nyitva a zsilip

– Pénteken a Duna vízgyűjtőjének felső, németországi és ausztriai szakaszán markáns esőzés kezdődött, az Inn területén a vártat meghaladóan helyenként akár 100 millimétert is mértek. Az áradás nagy pusztítást végez most Bajor­országban, majd lassan leér hozzánk – ismertette a helyzetet Tatai Róbert. Győrben a Rába kettős hídnál lévő vízmércén az 570 centimétert is meghaladhatja a tetőzést.

A két éve 30 milliárd forintból elkészült véneki torkolati műtárgy jelenleg nyitva, még nem lehet árvízkizárásos üzemmódban üzemeltetni, mert a Rábán is érkezik árhullám, amelyet el kell vezetni kifelé. Így ebben a pillanatban nincs értelme lezárni, de amennyiben szükségessé válik a le- zárása, megteszik. Nehéz megmondani, mennyit foghat meg a győri árhullámon. Tatai Ró- bert úgy fogalmazott: ha a 2013-as árvíz most érkezne, akkor egy méterrel tetőzne alacsonyabban.