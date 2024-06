– Sorsdöntő szavazás a mai, és éppen most éltem ezzel a lehetőséggel, hiszen felelősséggel tartozunk azért, hogy milyen jövőt hagyunk magunk után. Felelősséggel a kis pátriánk, Mosonmagyaróvár iránt, hogy ez a város milyen irányba megy tovább, kikre bízzuk, milyen irányításra, hogy felelősen gazdálkodjanak a város javaival, és olyan döntéseket hozzanak, ami a jövő generáció életét szolgálja – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a szavazás után Mosonmagyaróváron.

Hozzátette: a mostani választásoknak a nagy politikában is óriási jelentősége van, most a béke vagy a háború a tét, maga is az előbbire adta voksát.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy nem mindegy, milyen irányba megy Európa:

– Agrárminiszterként a gazdák érdekeit is képviselni kell. Vissza tudjuk-e hozni a normalitás útjára az Európai Uniót? Tudjuk-e a közös agrárpolitikát gazdabaráttá tenni? Én arra szavaztam, hogy ezt tehessük! Remélem, sokan tesznek így! – emelte még ki a Mosonmagyaróvár és térsége országgyűlési képviselője.