– A meseházikók kézzel, szívvel és lélekkel készültek. Kézműves gondossággal és meseterápiás szeretettel. Van egy csodás tündérkeresztanyja is, Tátrai Vanda, aki minden fontos pillanatban jelen volt a mesekert életében – tette még hozzá Mátai Enikő Adrienn, aki egy ásványrárói mesével is meglepte az egybegyűlteket, Timaffy László, emléke előtt is tisztelegve.

Mese és ajándék

Popp Rita ásványrárói polgármester kiemelte: a mesékből sok élményt, ajándékot kapunk, és a mesekertnek itt a helye a településen.

Tátrai Vanda, a mesekert „tündérkeresztanyja”, a noszvaji Családi Meseút szakmai vezetője arról beszélt, hogy először tíz éve született meseút Noszvajon. A meseút házikókat nagy örömmel járják be a helyiek és az oda érkező vendégek. Azóta országosan további kilenc helyszínen is létrehoztak meseterápiás tanösvényeket.

Élmény és program

Az Aranyalma Mesekert egy tanösvény-szerűen végigjárható élmény jellegű programot nyújt Ásványrárón, elsősorban családoknak, baráti társaságoknak, de osztályoknak és táborozóknak is. Az állomásokon főként helyi népmeséket – melyek közül többet Timaffy László gyűjtött – és az azokhoz kapcsolódó játékos feladatokat rejtettek el.