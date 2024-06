A szabadtéri kikapcsolódás helyszínévé és a közösségi szerepvállalás jelképévé válik a Fertőszentmiklós szívén átfolyó Ikva-patak környéke egy zöldfelület-fejlesztési projekt keretében. A VKR Csoport Alkalmazotti Alapítványa által támogatott, a VELUX Magyarország Kft. munkatársaival és Fertőszentmiklós Önkormányzatával együttműködésben megvalósuló kezdeményezés célja a terület megújítása. Emellett fontos szempont még az aktív szabadtéri életmód és az ökológiai biodiverzitás népszerűsítése, valamint, hogy nyugodt környezetet biztosítsanak a fertőszentmiklósiak és az ide látogatók számára.

Az új park nyugodt környezetet biztosít a fertőszentmiklósiak és az ide látogatók számára.

A projekt az Ikva-patak és környéke természeti adottságait kihasználva hoz létre többfunkciós zöldterületet. A fejlesztés célja, hogy ösztönözze a szabadtéri tevékenységeket, sétára, kerékpározásra, játékra és testmozgásra csábítson, valamint lehetőséget biztosítson arra, hogy az ide látogatók a városon belül is a természetben lehessenek. A területen gyalogos sétányok, kerékpárutak, játszóterek, utcai edző- és napozóterületek, valamint kutyajátszóterek is ösztönöznek a kültéri időtöltésre, mindezt a város zöld infrastruktúrájába integrálva. A projektterv tartalmazza a helyi növényzet újraalkotását is, ezzel elősegítve az ökológiai területek fejlődését.

Lotte Kragelund, az Alkalmazotti Alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta: "A projekt tökéletesen illeszkedik ahhoz a célkitűzésünkhöz, hogy a dolgozók és a helyi közösség számára is elérhetőbbé tegyük a természet közelségét, egyúttal lehetőséget biztosítsunk a szabadtéri programokra. Az Ikva-patak környékének átalakítása egy biológiailag sokszínű, gyönyörű és funkcionális teret biztosít a lakosok számára, ahol minőségi időt tölthetnek együtt a természetben.”

A VELUX elkötelezett a közösségi terek fejlesztése és a szabadtéri tevékenységek népszerűsítése mellett.

Szakács Eszter, a VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója úgy gondolja, hogy "Az Ikva-patak projektje remek bizonyítéka annak, hogy elkötelezettek vagyunk a közösségi terek fejlesztése és a szabadtéri tevékenységek népszerűsítése mellett. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a fejlesztési programnak, amely nem csak munkavállalóink és családjaik, hanem Fertőszentmiklós egész közösségének javát szolgálja."