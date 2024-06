Az egyéni listás választási rendszerben a települések egy választókerületet alkotnak, azaz a választók szavazhatnak mindenkire, nem lesznek külön körzetek. Mindkét városban nyolc képviselő választható majd egy hét múlva vasárnap, illetve a polgármesterek.

Kapuváron két polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba a helyi választási bizottság: Horváth Lászlót (Fidesz–KDNP) és Remete Lászlót (független). A képviselőjelöltként indulók száma huszonegy. Közülük kilencen függetlenként kérik a szavazók bizalmát, a többiek valamelyik párt, illetve pártösszefogás színeiben. A települést biztos, hogy új polgármester irányítja majd, mivel a mostani városvezető, Hámori György nem jelöltette magát.

Csornán ugyancsak két polgármesterjelölt közül lehet dönteni: dr. Bónáné dr. Németh Katalin (Fidesz–KDNP) és Ko- vácsné Varga Ildikó neve szerepel a szavazólapon.

A képviselő-testületnek tizenkilencen szeretnének a tagjai lenni. Tizenegyen pártszínekben politizálnak, nyolcan függetlenként indultak.

Öt évvel ezelőtt még a 10.001 és a 25.000 lakosságszámú településekre vonatkozó szabályok szerint lehetett szavazni mindkét településen. Akkor nyolc képviselő egyéni választókerületből jutott be a testületbe, hárman pedig kompenzációs listáról. A polgármesterrel kiegészülve így Kapuváron és Csornán is tizenkettő-tizenkettő tagú volt a képviselő-testület. Ez a rendszer változott most meg a lélekszám csökkenésével.