- Nagyon kedvesen fogadott bennünket Hollósi Gábor polgármester és munkatársa, Tischlerné Németh Noémi. Beszélt a település múltjáról és a terveikről. Elmondta, örül, hogy elkészült a Lövő története című könyv első része, melynek július 20-án lesz a bemutatása. Ezután megnéztük a Nagyboldogasszony-templomot, ahol Papp Tibor kántor mutatta be a templom történetét és a felújított orgonát is megszólaltatta. A kulturális program végén tettünk egy nagy sétát a faluban és örömmel láttuk, hogy milyen virágos és gondozott lett Lövő - elevenítette fel a történteket Mühl Nándorné, a jótékonysági szervezet soros elnöke. A falunézés tagtársuk, Székely Gayer Éva otthonában fejeződött be, ahol elkezdődött a hivatalos Rotary program, az elnöki lánc átadása.

Mühl Nándorné összefoglalta a klub éves munkáját. Kiemelte a sikerrel zárult kezdeményezéseiket és azt is elmondta, hogy mire fordították az összegyűjtött adományokat. Rászoruló gyermekeket, családokat, iskolákat segítettek belőle. Külön megköszönte tagtársainak a Tündérfesztiválon való részvételt és munkát. Az ott kapott adományból a soproni Varga Krisztina csontvelő transzplantált tollaslabdázó, paralimpikon EB kijutásának útiköltségéhez járulnak hozzá. Portugáliában lesz a verseny, ahol dobogós esélyei vannak. Tavaly világbajnoki 4. helyezett volt.

- Folyamatban van biciklik adományozása is a Doborjáni-gyermekotthonnak. Egy gyermek és öt felnőtt kap új kerékpárt a nyár folyamán, valamint több felújított felnőtt biciklit is átadunk. Pályázaton nyert pénzen húsz iskolatáskát vettünk, amiket a gyermekotthon rászoruló tanulóinak fogunk ajándékozni - tette hozzá Mühl Nándorné. Ezután megköszönte klubtársainak az egész éves munkát és az új soros elnök, Márk László nyakába akasztotta az elnöki láncot, sok sikert és jó egészséget kívánva a további munkához.

Az új elnök elmondta, a klub nyáron nem tart összejöveteleket, de rendkívüli programjaik lesznek. Augusztusban múzeumlátogatást és egy kerékpártúrát szerveznek, amire vendégklubok érkeznek Kisvárdáról, Orosházáról, Kaposvárról és Mátészalkáról.