Ülésezett csütörtökön a csornai képviselő-testület. Elsőként az önkormányzat idei költségvetéséről volt szó, a testület a január 1-je és április 30. közti időszak változásait vezette át a rendeletben. Az intézkedés 901,5 millió forintot érintett. Így a büdzsé főösszege 6,2 milliárd forintra változott.

A napközi otthonos óvoda munkája is napirenden volt. A szakmai beszámolóból kiderült, hogy komoly gondot okoz az intézményben az üres álláshelyek betöltése, a pedagógushiány. A nyáron többen is távoznak az intézményből, a megüresedő helyeket folyamatosan hirdetik. Az ülésen elhangzott, hogy a probléma nem új, de korábban is mindig megoldották.

A Vilmos parki fakivágás is szóba került. Mint ismert, a parkban a vihar fákat döntött ki az ott álló, szerencsére üres büféépületre, illetve később a kutyafuttatóra is. Szakértők vizsgálták meg a fákat, amelyekről kiderült, hogy látszólag egészségesek, de életveszélyesen megdőltek, ezért a kitermelés a megnyugtató beavatkozás. A bölcsőde melletti fákat is vizsgálták a szakértők, és azokkal kapcsolatban is arra jutottak, hogy veszélyesek lehetnek.

Közvetlen közelben van ugyanis az intézmény játszóudvara, ahol a gyerekek rendszeresen időznek. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző arról tájékoztatott, hogy amint a veszélyes fák kitermelése megtörtént, újakat ültetnek.