Kéréssel fordultak Veres András püspökhöz a marcalvárosi Szentlélek Egyházközség híveinek képviselői: a működő plébániai közösség megtartásáért és a hagyományok folytonosságának biztosításáért plébániai kormányzóként kinevezve bízza meg további papi-lelkipásztori tevékenységének elvégzésére Benkovich Ferenc atyát, a Szentlélek-templom plébánosát.

A hívek szerint Benkovich Ferenc nem csak templomot, közösséget is épített Marcalvárosban.

Benkovich atya annyi mindent tett meg az elmúlt évtizedek alatt a közösségért, úgy érezzük, tartozunk neki ennyivel - tudatták a hívek.

Benkovich Ferenc atya, a győri Szentlélek-templom plébánosa nagyon népszerű Marcalvárosban, még a szocializmus idején, a nyolcvanas években az ő kezdeményezésére épült fel a templom, többek között a hívek áldozatos munkájával. Az egyházközség 1990-ben hozta létre az Apor Vilmos Iskola Alapítványt. Dr. Oláh Dániel a nyílt levél támogatására létrehozott Facebook-csoport egyik adminisztrátora, 12 évig az Apor-iskolába járt, közelről ismeri az atyát.

– A napokban tudomásunkra jutott, hogy püspök úr telefonos tájékoztatása alapján Benkovich Ferenc atyának augusztus elsejéig, kiköltözés- sel egybekötve, el kell hagynia a Szentlélek-plébániát. A hír futótűzként terjedt el a hívek között. Szeretnénk, ha maradna, ezért írtuk meg a levelet. Az atyával nem egyeztettünk, teljesen saját kezdeményezés, és igyekszünk is kihagyni az egészből a plébánost, pont azért, mert nem akarunk neki kellemetlenséget okozni. Gyakran beszélünk vele, de szándékosan kerüljük a témát – fogalmazott dr. Oláh Dániel. – Úgy gondoljuk, hogy Benkovich atya annyi mindent tett meg az elmúlt évtizedek alatt a közösségért, hogy tartozunk neki ennyivel.

Nehezményezzük, hogy tudomásunk szerint csak telefonon közölték vele a tényt, másrészt bőven vannak az egyházközösségben nyolcvan feletti papok. Tudjuk, hogy milyen nagy a paphiány, vagyis mindezeket összeadva szerintünk volna lehetőség arra, hogy tovább folytassa tevékenységét. Ferenc atya kifejezetten energikus, képes lenne arra, hogy dolgozzon. A Szentlélek-templomot akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy 80 százalékig a saját kezével rakta össze, illetve a hívek, a közösség segítségével, most ebből a templomból kellene elmennie. Tegyük hozzá azt, hogy tisztában vagyunk vele, a püspök úrnak mint munkáltatónak jogában áll ilyen döntést hozni. Dr. Oláh Dániel hozzátette: ők is csak a híreket olvassák, miszerint majd június 15-én derül ki a folytatás, akkor hirdetik ki, ki, hol folytatja. Csak annyit tud hozzátenni: Benkovich atya nagyon sokat tett a közösségért, fájó, hogy el kell engedniük. (A történethez tartozik, hogy azóta Ferenc pápának is írtak egy hasonló tartalmú kérést a hívek.)