– A béke és a biztonság megőrzése, illetve a megkezdett városépítő munka folytatása a vasárnapi választás tétje – mondta a Kisalföldnek Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. Hozzátette: az európai választás tétje pedig az, hogy az európai emberek világossá tudják tenni a kontinens vezetői számára, hogy békét akarnak, nem pedig háborút. – Ez a választás nem csak a 21 magyar mandátumról szól, most minden magyar és európai ember szavazatának komoly súlya van, ezért világossá kell tennünk, hogy békét akarunk és nem háborút.

– Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, ha a jelenlegi kormánypártoké lesz Európa legnagyobb választási győzelme. Ha a baloldal győz, csak idő kérdése és a háború utolér bennünket. Mi nem ezt akarjuk, mi békét és biztonságot szeretnénk, ezért dolgozunk most és a következő években is – hangsúlyozta Simon Róbert Balázs.

Győrben pedig az elmúlt években elkezdett városépítő munkát kell folytatni, közösen a jelenlegi városvezetéssel és az önkormányzati többséggel, ezért az országgyűlési képviselő arra kér mindenkit, hogy vegyen részt a választáson, és szavazatával támogassa dr. Dézsi Csaba Andrást és a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeit, mert csak ez jelent garanciát a város további töretlen fejlődésére.