A települések közötti utat még a hetvenes években a téeszesek építették. Kajárpéc külterületén van egy nagy terménytároló magtár is, a környékbeli gazdák is ide hozzák a gabonát aratáskor. A korábban megerősített földút esős időben nehezen volt használható, nem volt alkalmas a közlekedésre. Most, a pályázatnak köszönhetően murvás lett, mindkét oldalán vízelvezető árokkal.

Az új út hasznos és gazdaságos. Felvételünkön Kocsis Ferenc kajárpéci gazdálkodó.

Fotó: Csapó Balázs

– A kilencvenes éves elején ezek az utak egy tollvonással kerültek át az önkormányzatok tulajdonába. Azóta nem volt lehetőségünk a felújítására. Most a három település összefogásával sikerült –fogalmazott lapunknak Laki György Kajárpéc polgármestere.

Kajárpéc-Felpéc-Gyömöre – a felújított út kilométer hosszú

A mintegy öt kilométer hosszú, öt és fél méter széles út közel 250 millió forintból valósult meg a pályázat során, de az érintett önkormányzatok is biztosítottak önrészt a projekthez.

Az út teljes egészében mezőgazdasági területeken halad. A munkálatokat bozótirtással, a terep előkészítésével kezdték meg. Mára az utat nem csak a helyi, hanem a környező települések gazdái is használják.

– A mezőgazdasági területekről egyből rá lehet csatlakozni, ez mindhárom település gazdálkodóit segíti. Rövidebb szakaszon kell közlekedniük, így amellett hogy hasznos, gazdaságosabb is számukra. Az úton a legnagyobb forgalom majd a betakarítás időszakában lesz. A lakosság pedig kevesebb nehézgépjárművel találkozhat a közutak forgalmában – tette hozzá Laki György.

Kajárpéc korábban is újított fel mezőgazdasági utakat, gyakori résztvevői a zártkertes pályázatoknak, és a szőlőtermelő területek melletti környezetre is odafigyel a önkormányzat.