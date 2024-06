Pázmándfalun kicsivel több mint 1100-an élnek, a függetlenként indult ifjú jelöltet 968 választópolgár 395 vokssal választotta meg a település élére. Mivel az előző vezető, Nagy Imre Gusztáv visszalépett, három jelölt maradt, Guth kereken 300 szavazattal előzte meg a második helyezettet, Vámosiné Zalka Ágnest, míg Szemes Norbert 91 voksot kapott.

A 22 éves fiatalember a Kisalföld hasábjain többször szerepelt már, a település civil kezdeményezéseiben aktív szerepet vállalt.

– Megtiszteltetés az eredmény, köszönöm mindenkinek, aki segített – mondta a Kisalföldnek adott nyilatkozatában a pázmándfalui Guth József. – Mindig is aktív ember voltam, a faluban ismernek, tudják, hogy szeretek segíteni, a közösségi életben gyakran szerepet vállaltam eddig is. Győrben a Városi Diákfórum elnöke voltam, PÁGISZ-os tanulóként az iskolai diákönkormányzatot vezettem, nyugodtan mondhatom, hogy kapcsolatokat építettem, szereztem már vezetői tapasztalatot. Segíteni akarásom számos formában nyilvánul meg: jelenleg is tagja vagyok a helyi polgárőr-egyesületnek, alelnöke a faluszépítő egyesületnek, a szomszéd település és a körzetünk védelme érdekében pedig Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesületének vagyok vonuló önkéntes tűzoltója. Jelenleg az Országos Mentőszolgálatnál dolgozom mentőgépkocsi-vezetőként. Családomtól, barátaimtól minden támogatást megkapok, hogy hivatásomban és szenvedélyemben is helyt tudjak állni.

Guth József: „Igyekezni fogok, hogy a település érdekeit képviselve sikeresen teljesítsem a rám váró kihívásokat.”

Fotó: Guth József

Guth József a győri PÁGISZ-ban szerzett gyengeáramú elektronikai technikusi végzettséget. Pázmándfalun mindenki ismeri, így nagyon gyorsan összeszedte a polgármester-jelöltséghez szükséges aláírásokat. Úgy fogalmazott: a falu lakói tudják, hogy megvannak a képességei a település vezetésére, bíznak benne. Családja mindenben támogatja, szülei is csak azt tudták mondani az eredmény hallatán: ők minden segítséget megadnak, és fiuk képes a rá váró feladat elvégzésére, amely nem kicsi – hangsúlyozta érdeklődésünkre.

Van tennivaló bőven a Pannonhalma melletti faluban a közösség összetartásától kezdve a fiatalok támogatásán, a közösségi kezdeményezések felkarolásán át, az idősek segítésén keresztül a községben felmerülő problémák megoldásáig.