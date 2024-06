Köszönöm minden választópolgárnak, aki bízott bennem és rám szavazott. Megígérhetem, hogy mindent megteszek Kapuvár további fejlődéséért. Bízom benne, hogy a következő öt évben azoknak is be tudom bizonyítani, hogy alkalmas vagyok a feladatra, akik most nem engem támogattak, hiszen az ő érdekeiket is képviselni fogom