A Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítése 2016-ban a Stipendium Hungaricum felsőoktatási ösztöndíjprogrammal kezdődött, majd 2018-tól az önköltséges hallgatók fogadásával tovább erősödött. Az intézmény számára – a magyar gazdaságpolitikai törekvésekkel összhangban – a Kína felé történő nyitás kiemelt fontosságú. A Jiaxingi Egyetemmel közös építőmérnök kettős képzés mellett nemrégiben a Shandong Jiatong Egyetemmel, illetve a Sanghaji Nemzetközi Üzleti és Közgazdasági Egyetemmel fűzte szorosabbra kapcsolatait, a napokban pedig a Yantai Egyetem delegációját fogadta. A felek megállapodást is aláírtak, amelyben a jövőbeli partnerség mellett kötelezik el magukat.

A Sárga-tenger partján fekvő Santung tartomány egyik legelismertebb felsőoktatási intézményének küldöttségét a Széchenyi-egyetem részéről Orosz-Barczi Réka, a Nemzetközi Programok és Alumni Központ Kína-specialista munkatársa fogadta, aki anyanyelvükön köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta az intézményt. „A győri, központi campusnak rendkívül jó a földrajzi elhelyezkedése, hiszen három főváros – Budapest, Bécs és Pozsony – fogja közre, és mindegyik körülbelül egyórás autóútra található” – mondta el. Kiemelte: a nemzetközi hallgatók kifejezetten szeretik, hogy Győr élhető, biztonságos település.

A Yantai Egyetem és a Széchenyi István Egyetem együttműködési megállapodással is megpecsételte a kapcsolat melletti elköteleződésüket.

„A Széchenyi István Egyetem elődjét 1968-ban alapították. Intézményünk 2002-ben nyerte el az egyetemi rangot, így – amellett, hogy büszkék vagyunk múltunkra – 21. századi tudományos-technológiai felsőoktatási központként határozzuk meg magunkat” – foglalta össze Orosz-Barczi Réka. Hozzátette: mára 14 ezernél is több fiatal tanul az egyetemen, amely Győr mellett Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten kínál magas színvonalú képzéseket.

A kínai Yantai Egyetem képviseletében Feng Suling elnökhelyettes köszöntő szavait Zhang Xijun, az intézmény fenntartható technológiai tanszékének tanácsigazgatója tolmácsolta. „Yantai városa híres tengerparti úti cél, amely több hazai és nemzetközi elismerést is elnyert az elmúlt húsz évben. Ipara szerteágazó: a berendezésgyártástól kezdve az elektronikai szektoron át a mezőgazdaságig számos területet lefed” – ismertette. Hozzátette: Győrhöz hasonlóan Yantai is kiváló földrajzi elhelyezkedésű település, hiszen csupán egyórás repülőútra található tőle Peking, Sanghaj és Szöul is.