Immár 17 éve, hogy megszületett a Győrkőcfesztivál, ahol a résztvevő gyermekek biztonságát elsősorban a győrkőckarszalag garantálja.

Ennek lényege, hogy a minden 14 év alatti kisgyerek kezére kerülő karkötőn feltüntetik az őt kísérő felnőtt telefonszámát, így a tömegben esetleg eltévedő apróság pillanatok alatt visszakísérhető a családjához.

A módszer olyan jól működőik, hogy az elmúlt években már a szervezők segítségére sincs mindig szükség. A szülők, kísérők közvetlenül egymást hívják, ha magányos gyereket látnak kóborolni.

A Győrkőc Fesztiválra érkező több ezer gyermek biztonságát a karszalag biztosítja. A felragasztáshoz viszont sok önkéntes kézre van szükség.

De a közel 12 ezer kisgyerek karszalagját megírni, kis kezére vagy bokájára felragasztani, rengeteg felnőtt kezet igényel. Akadtak eddig szép számmal óvónénik, egyetemisták, középiskolás önkéntesek (az ő segítségük beszámítható az 50 órás kötelező önkéntes munkába), akiknek köszönhetően mindenki hozzájutott a biztonságot jelentő győrkőckarszalaghoz.

Akár rövidebb időre, egy-két órára is lehet jelentkezni Győrkőc önkéntesnek.

Idén is nagy szükségük van a segítő önkéntesekre. A Vaskakas csapata, akik egyben a fesztivál szervezői is, olyan önzetlen felnőttek jelentkezését várja, akik akár csak egy vagy két órára is, de tudnak segíteni abban, hogy az információs pontokon minden kisgyerekre felkerüljön a biztonságot jelentő telefonszám.

Jelentkezzenek a [email protected] email címen, vagy a 96/512-690-es vagy a +36202615965-ös telefonszámok valamelyikén.