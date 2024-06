Két miniszter is kevés

A szívcentrum létrehozásáért pártállástól függetlenül a megyei politikusok is összefogtak, s közösen keresték meg Lévai Katalin akkori esélyegyenlőségi minisztert és Kökény Mihályt, az egészségügyi tárca vezetőjét. Az ő segítségüket kérték, hogy a szakmai kollégium döntése érvényre juthasson, s az egészségügyi pénztár fogadja be, a szakminisztérium pedig engedélyezze a győri hemodinamikai labor működését. Az esélyegyenlőség kialakítása a halálozások számának várhatóan jelentős csökkenése, a betegek jó életkörülményeinek megteremtése mellett a központ az egészségbiztosítónak is gazdaságosabb lenne, hiszen megtakaríthatja a páciensek utazási költségeit, és megyehatáron kívül élő pácienseket is elláthatnának itt.

Csak a mi megyénk...

Nemrég azonban megszületett a döntés, de ez Győrnek nem, csak Miskolcnak kedvezett. Dézsi főorvos nem vitatja, hogy a borsodi fővárosban is minden adott volt a szívcentrum működésének finanszírozásához, és az OEP-befogadásuk is teljesen indokolt, de ugyanez a helyzet a kisalföldi megyeszékhellyel is. A támogatás hiányában jelenleg 650 ezer ember biztonságos élethez való joga sérül, véli a szakember, hiszen ma Magyarországon már csak a Győr-Moson-Sopron megyében és vonzáskörzetében élőknek nem érhető el 90 kilométeres távolságban ez a szakellátás, így a csornai, soproni, mosonmagyaróvári és kapuvári kórházakból még körülményesebb a betegek szívkatéteres laborba történő biztonságos és gyors szállítása. Márpedig ebben az esetben az időfaktor rengeteget számít. A betegek budapesti szállítása naponta jelentős terhet ró a mentőszolgálatra is.

A betegnek nem vigasz

A Petz-kórház kardiológiai osztályát folyamatosan továbbfejlesztik, nemrég speciális ultrahangkészülékkel, a szubintenzív részleg új monitorrendszerének kiépítésével, két pacemakerbeültetést segítő eszközzel és új nővérhívó rendszerrel gazdagodtak. A gyógyítás tehát még hatékonyabban folyik tovább, s ígéretet kaptak arra, hogy a 2005-ös költségvetésből elképzelhető, hogy végre a győri szívcentrum működtetésére is jut támogatás. Csakhogy ez az infarktusos betegeknek, akiknek néhány perc késedelem az életükbe kerülhet, egyelőre nem jelent vigaszt...