Friss diplomásokat köszöntöttek, majd divatbemutatót tartottak a győri kockában - fotók

A Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának Design Tanszéke a Best of 2024 kiállításon mutatta be az év legjobb alkotásait hétfőn este az egyetem Innovációs Parkjában, közismert nevén a kockában.

A győri Széchenyi István Egyetem történetében először láthattak a résztvevők a hallgatók alkotásaiból készült divatbemutatót a kiállított alkotásokon túl. Fotók: Nagy Gábor

A megnyitó az alap- és mesterképzésben diplomázó hallgatók avatóünnepsége is volt egyben. Köszöntőt mondott U. Nagy Gábor a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának tudományos és kutatási dékánhelyettese, tanszékvezetője és dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese. A kiállítást Radosza Attila képzőművész nyitotta meg. Az egyetem történetében először láthattak a résztvevők a hallgatók alkotásaiból készült divatbemutatót a kiállított alkotásokon túl.

Az ünnepségen díjakat adtak át a legkiválóbb hallgatóknak, majd a 36 végzős hallgató egy új, hagyományteremtő aktus részese lehetett. A kockából inspirálódva létrehoztak ugyanis egy oszlopot, majd minden végzős hallgató kapott egy névre szóló kőrisfa kockát, aminek az egyik éle csonkolt. Az egy csúcsba futó három él a három szakot, a grafikát, az építészt és a formatervezőit jelképezi, ezáltal az épületet, a tárgyat és a képet szimbolizálja. A hallgatókat nemrégen megkérdezték arról, hogy az egyes szakokról milyen tudásanyagot szereztek. A három arányszámból egy síkot hoztak létre, amellyel lecsonkolták a kockákat. Ezért minden végzős hallgató kockája egyedi. Hosszútávon az a terv, hogy lassan építkeznek ezzel az oszloppal, ami majd később a lépcsőházba fog kerülni, s remélhetőleg előbb-utóbb felér a plafonig.

