„A Széchenyi István Egyetem és a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA partnerségének stratégiai célja a zöldátállás és a fenntarthatóság elősegítése. E törekvésben a HUMDA nagy szerepet játszik a környezettudatos szemléletformálás támogatásával, amihez intézményünk oktatási, tudományos és innovatív tevékenységeivel járul hozzá” – húzta alá dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke annak kapcsán, hogy a két fél közreműködésével újabb program erősíti a társadalmi tudatosságot. A „Gondold, próbáld, tedd – 4K nélkül úton a hétköznapokban” elnevezésű akció elsődleges célja, hogy népszerűsítse az alternatív közlekedést. Ennek keretében elsőként a győri egyetemen nyílt lehetőség elektromos kerékpár és roller kipróbálására.

A kísérleti programban elektromos rollerek és kerékpárok bérelhetők térítésmentesen. Fotó: Dudás Máté

„A kezdeményezés rámutat arra, hogy nem mindig és mindenhova szükséges gépjárművel mennünk, hiszen vannak valós, költségtakarékos és környezetbarát alternatívák. Nem is beszélve arról, hogy csúcsforgalom idején kényelmesebb, sok esetben gyorsabb is lehet a közlekedés az úgynevezett mikromobilitási eszközökkel” – fogalmazott dr. Torma András, az intézmény Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszékének vezetője. Hozzátette, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Humda Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. finanszírozásával – támogatva a Klímabarát Magyarország Évtized program céljait – a Medencebag Kft., az Enviro Partner Kft. és az egyetem partnerségével megvalósuló projektben a résztvevők anyagi ráfordítás nélkül tudnak megbizonyosodni arról, hogy mindennapi éltükbe miként illeszthető be a környezetkímélő közlekedés.

„Ma még sokan azért nem választják ezeket az eszközöket, mert drágák, problémát jelenthet a tárolásuk, meg kell oldani a töltésüket, és a lopás is valódi veszélyt jelent. A kísérleti programban azt vizsgáljuk, hogy mennyire működőképes, ha nem a magánszemélyek, hanem a munkáltató tulajdonában vannak az elektromos járművek, és a munkáltató juttatásként teszi lehetővé azok használatát dolgozói számára. Ez egyrészt egy közös felelősségvállalás az élhetőbb környezetért, másrészt pedig növelheti a munkatársak elégedettségét, végső soron az adott céghez való kötődést” – emelte ki.