Ravazd friss testvérvárosa Szilas, a negyedik legmagyarabb csallóközi falu a maga 96 százalékos magyarságával.

Szlovákia dunaszerdahelyi és a komáromi járása a magyarok hetven százalékos arányával ezer szállal kötődik Győr-Moson-Sopronhoz

Riport mindennapjaikról, a győri térséghez fűződő kapcsolatról.

A határ túloldalán hétköznap délben nagy a forgalom, teherautók sora vánszorog előttem. Lassan befejezik az egy éve tartó útfelújítást Medve (Medvedov) és Nagymegyer között. A medvei Vass Attila Medve szélén éppen a füvet gyomirtózza a helyi menekülttábor megbízásából.

- Hol itt jobb vásárolni, hol ott. Az autó is olcsóbb Magyarországon, mint nálunk, de októberben például Bükre megyünk wellnesselni, ott 500 helyett csak 350 eurót fizetünk majd - legyint érdeklődésemre Vass Attila, sűrűn jár-e át a néhány percre fekvő határon. - Az euró semmit sem ér, a benzin ugyanannyi, mint nálunk. Folyamatosan nézzük, hol kedvezőbb az ár. Kolbászért, kenyérért, ruhákért megyünk át, megnézzük, hol van az akció, mert azok jobbak, mink nálunk. Az Audiban sokan dolgoznak, én is voltam három évig rábás Győrben, de nem szeretem a gyári munkát. Mindenhol meg lehet találni a jó munkát - fejtegeti.

Kávé, mosópor

Szabó Mónika a balonyi önkormányzatnál dolgozik, ő műkörmös-cuccokat vesz Győrben, kolléganői szintén wellnessellnek. Az egyik nagymegyeri élelmiszer-áruházlánc dolgozója, Klaudia kérdésünkre úgy felelt: nagyon sok a magyar vásárlójuk, a sört ládaszámra veszik, aztán az édességet, a klasszikus Horalky-t, kávét, mosóport. Főleg az akciókra utaznak, figyelik őket az applikációnk keresztül. Szlovákiában is bevezették az üvegdíjat, 13 vagy 15 cent, de sokan azt is összegyűjtik a kiürült palackokat, és visszahozzák. Neki Magyarország drága, de azért olykor bevásárol élelemből. Már Szilason elegyedünk szóba Hury Zsuzsannával - rokona a kereskedelmi tévékben is szereplő Markó Róbert koreográfus. Sosem érezte, hogy magyarsága miatt hátrány érné. Ahogy mondja: nekik Győr a nagyváros, a szórakozás helye, hétvégén mindenki ott tölti az idejét. Fele útra van, mint Pozsony, és mindenki magyarul beszél.