20 éve-2004. június 10.

Vadosfai tanya: Nem éheznek az állatok Molnáréknál

Kiszöktek a bivalyok a faluba

A Kisalföldhöz érkezett elektronikus levél állításaival ellentétben nem éheznek a vadosfai Lisztes-tanyán az őshonos magyar állatok. Sőt, gazdájuk bárkinek büszkén mutatja meg őket. A Kisalföldben többször bemutattuk már a vadosfai Lisztes-tanyát (legutóbb április 14-én), ahol őshonos magyar állatokat tart Molnár István. A gazda terve az, hogy mielőbb egy igazi magyar szigetet varázsoljon birtokára, amelyen egyaránt jól érzi magát a szürke marha, a bivaly, a rackajuh és a mangalica.

Áprilisi írásunkban az ősmagyar állatok paradicsomaként emlegettük a tanyát. A napokban levelet kapott szerkesztőségünk, melynek írója arról számol be, hogy mostanában nincs minden rendben a Molnár-birtokon és már az állatok sem érzik olyan jól magukat ott. Panaszos falubeli „Ha annyira jól érzik magukat a tanyán, akkor miért jelennek meg most már hetente több alkalommal is a faluban? (...) Az állatok elhagyják a »paradicsomot«. Sok ember kertjét tönkreteszik, s a kertek utána úgy néznek ki, mint a csatatér” - szól a levél, majd a feltett kérdésre választ is ad. „Ezek a dolgok azért történnek, mert nem elég nekik az a kevés kis ennivaló, amit kapnak. Tehát, ha nincs ennivaló, akkor keresni kell, ezért járják a falut. (...) Mi joga van a tanya tulajdonosának ahhoz, hogy ezeket az embereket megkárosítsa?”

Molnár István szerint állatai nem véletlenül léptek meg a tanyáról. Forrás: Kisalföld Archív

Visszautasítják

A levél tartalmát tolmácsoltuk a Lisztes-tanya gazdáinak, Molnár Istvánnak és feleségének, akik elismerték, hogy azutóbbi időben többször kitörtek az állatok a karámból, de az akként megjelölt élelemhiányt felháborítónak tartják és visszautasítják. - Kikérem magamnak az ilyen vádakat, amelyekkel rossz híremet keltik - reagált Molnár István. - Elismerem, valóban előfordult, hogy kitörtek a szürkék és a bivalyok, és ezért a felelősséget is vállalom. Igaz, nekem senki nem szólt arról, hogy a kertjében hatalmas károkat okoztak volna az állatok, de ha így lenne, azonnal megtéríteném. Vádaskodni nem akarok, de a nyomokból arra következtetek, hogy a jószágok nem véletlenül és önszántukból „indultak útnak”. Azon az éjjelen ugyanis, amikor legutóbb elszabadultak, autónyomokat találtam a kerítés mellett, amelyekből látszott, hogy a jármű vezetője úgy tolatott be a dűlőútra. A villanypásztort pedig valamennyi „szökésnél” rövidre zárva találtam, azaz nem működött, amihez csak egy darab drót kell. Egyébként azt is megtaláltam a kerítésre akasztva. Persze, ez lehetett véletlen is, de túl sok lenne a véletlenekből.