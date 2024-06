Lapunk kérdésére, hogy a város ilyen ütemű kulturális offenzívájában volt-e szerepe a Győrről megjelent Rechnitzer-interjúnak (Kisalföld, május 21.), az alpolgármester kifejtette, hogy az előkészítő munkák már régóta folytak és ezt Rechnitzer úr is tudta, tehát már olyan dolgokat feszegetett, melyek korábban elkezdődtek, csak még nem hozták nyilvánosságra azokat. A táncfesztivál színvonalas programja valóban mindenki számára csábító lehet. Török Jolán, a Nemzeti Táncszínház ügyvezető igazgatója, a Magyar Táncművészek Szövetségének ügyvezetője szerint külön érdekessége az eseménysorozatnak, hogy kiemelten kezelik a gyerekközönséget, számukra több előadást is a programba illesztettek. S bár a jegybevétel nagyon fontos a költségvetésük szempontjából, a Széchenyi téren több ingyenes, monumentálisnak és tömegcsalogatónak ígérkező darabot is bemutatnak.

10 éve- 2014. június 11.

Soproni gyógyközpont - Várhatóan ősszel nevezik ki az új soproni kórházigazgatót

A betegek megértőek, a dolgozók fegyelmezettek

Dr. Korányi László másodszor is , megkapta a feladatot: megbízott főigazgatóként vezeti a Soproni Gyógyközpontot. Pályázni ugyanakkor ezúttal sem fog. Őszre várható az új igazgató kinevezése.

A soproni kórházban történt változásokról számoltunk be 10 évvel ezelőtt.

Dr. Molnár Ágnes távozását követően - aki képviselőként a parlamentbe jutott - dr. Korányi László lett a Soproni Gyógyközpont megbízott főigazgatója. Nem először, hiszen Molnár Ágnes kinevezése előtt is - ugyancsak megbízottként vezette az intézményt. Megtisztelőnek tartja a feladatot, de ahogy két éve, úgy most sem fog pályázni a vezetői posztra.

- Én urológus vagyok, szeretem a szakmámat és továbbra is az osztályon szeretnék dolgozni - mondja erre. Korányi főigazgatónak ezen a nyáron azért nehezebb dolga lesz, mint két éve volt. Egyrészt mert sokkal nagyobb intézményt vezet, hiszen a kórházhoz azóta a soproni és a balfi szanatórium integrálódott, másrészt ötmilliárdos építkezést kell felügyelnie, harmadrészt pedig a nyári szabadságok - ahogy a főigazgató fogalmazott - fegyelmezettebb munkát igényelnek. - A beruházást felkészült csapat felügyeli, a kivitelezők tartják az ütemtervet, sőt, néhány napos előnyük is van. Az építkezés fennakadást nem okoz, a betegek is nagyon jól tolerálják a helyzetet. A nyár valóban nehéz egy ekkora intézményben, de ez mindig így van, most sem okoz rendkívüli nehézséget. A biztonságos betegellátáshoz elegendő a létszám, a szabadságolások sem jelentenek veszélyt a működésre - hangsúlyozza dr. Korányi László.