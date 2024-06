55 éve - „Kenyeretlen Vitnyéd...”

— így maradt meg a részvét a hercegi időkből a Cseralja köves talajú, a maga határából megélni nem tudó községének népe iránt. Ezekből az időkből elevenítettek fel a vitnyédiek egy életképet (játékot és táncot) a rábaközi napokon, s ha most még nem nyerte is el a bíráló bizottság tetszését; a nyomorgó, a hercegszolgálatára kényszerült nép életének színes meséket álmodó képzete jövőre vagy azután ebben a táncjátékban értéke lesz még a rábaközi napoknak.

45 éve - Aratás előtt a soproni járásban

A nagycenki Széchenyi István Termelőszövetkezet termelésfejlesztési tájkörzeti központja a soproni Dózsának, a balfi Micsurinnak és az ágfalvai kertvárosi közös gazdaságnak, ezért a nagycenki téesz elnöki irodájában valamennyiük aratási felkészültségéről tájékoztatást kaptunk. A gépszemle kifogástalan állapotban találta a gépeket. Tizennyolc kombájn kész az aratásra, egyre 130— 140 hektár kalászos vár. Kedvező időjárást feltételezve 11—12 nap alatt fejezik be a munkát a négy termelőszövetkezetben. Gondot egyedül a nedves gabona jelenthet a szárítókapacitás elégtelensége miatt. Egyetlen hiányosságra panaszkodtak Nagycenken: késett a csornai Áfor két héttel korábban megrendelt fűtőolaj-szállítmánya, amire a szárító üzemeltetésénél lesz szükség. A hegykői Fertő-menti április 4. Termelőszövetkezetben, az agyagosszergényi, a fertődi és a sarródi termelőszövetkezetek aratási felkészültségéről szerezhettünk híreket. Ezek szerint a legutóbbi gépszemle kifogástalan állapotban találta a kombájnokat és az aratás egyéb gépeit. Átcsoportosításukat a mindenkori helyzetnek megfelelően előre megbeszélték, hogy a legkisebb időveszteség nélkül történhessen az aratás. Megértés és bizalom jellemzi az alkatrészellátásban is együttműködésüket. A Fertődi Állami Gazdaságban június 22-án ellenőrizték az aratási felkészülést. Kiterjedt ez a kombájnokra, a tehergépkocsikra, a szalmabetakarításban és tarlóhántásban résztvevő erő- és munkagépekre, továbbá azokra, amelyek az aratást követően munkafázisban dolgoznak. A szemle eredményeként az igazgatótanács megállapította, a gépműhely dolgozói jól felkészültek. A sopronhorpácsi Alkotmány Termelőszövetkezetben már június 10—11-én, a járásban elsőnek, megtartották a gépszemlét. A 17 kombájn, 48 traktor és a 4 tehergépkocsi közül egyet sem irányítottak utójavításra. A kombájnok közül 6 új. Egy kombájnegységre 76,5 hektár learatása jut. A betakarítást 12 napra tervezik. Két Szárító c luk 35 vagon gabona szárítására képes. Naponta, a 155 köbméter tárolóteret a saját tartálykocsival szállított fűtőolajjal feltöltötték. Az aratás kezdése a 400 hektár korai érésű GK—3-as gabonában július 10 —15 közötti időre várható. Géptípusonként 4 kombájnra ha csoportosították erőiket. Minden rajt külön vezető irányít, brigádszerelő segít. Az aratás befejeztével egynapos balatoni kirándulásra mennek az aratók. Az újkéri Dózsa Népe Termelőszövetkezet 12 aratásra jól előkészített kombájnnal indul 1670 hektár betakarítására. Ebből 1510 hektár a kalászos. Kombájnegységenként 95 hektár aratnivaló a feladat. A betakarításra 12,4 munkanapot szánnak. Az aratást feltehetően a július 3—4- én őszi árpával kezdik. Termelésfejlesztési központ Újkér is, ezért a csapódó csalárd jánosfai, fertőszentmiklósi és az iváni termelőszövetkezetek vezetőivel ma közös megbeszélést tartanak, ahol az együttműködés további lehetőségeit rögzítik, hogy minél kevesebb szem- és időveszteséggel történhessék az aratás. Az aratáshoz szükséges munkaerőben sehol sem szenvednek hiányt. Sopronhorpácson például a gépműhely dolgozóinak fele is gépre száll. Úgy tűnik, az emberről való gondoskodás sem lesz hiány a járásban. Mindenütt meleg ebédet szállítanak a helyszínre: szódavizet, üdítő italt kapnak a kombájnosok, az aratók. Van közös gazdaság, ahol díjmentes ebédet adnak a gépkezelőknek másfél étel normával számolva s van hely, ahol két vizet kapnak ajándékba a kombájnosok. Nagycenken diákokat alkalmaznak magtári munkára, az órából- és kétnapos velencei tavi üdülés lesz a fizetség. Fertőszentmiklóson a nagyközség költségvetési üzeme több tehergépkocsival segíti a szállítást.