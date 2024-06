A felhőszakadásnak, villámlásnak különféle káros következményei is voltak a megyénkben. Győrött az amúgy is túlterhelt, régi telefonhálózat megsínylette a hirtelen jött sok esőt. Délelőtt tíz óráig kétszáz, majd a víz talajba szivárgásával újabb kétszáz-kétszázötven készülék némult el. A Győr- Sopron megyei Távközlési Üzem dolgozói azonnal munkához láttak mintegy húszan, és teljes lendülettel végezték a munkát. Tegnap már 400 vonalat kijavítottak. A vihar, a villámcsapások a villamos áram szolgáltatásban is zavarokat okoztak. Az ÉDÁSZ üzemviteli osztályának tájékoztatása szerint két vonaluk esett ki a szolgáltatásból. Emiatt a győrszentiváni, nagyszentjánosi, gönyüi fogyasztók egy része reggel fél 7-től fél egyig áram nélkül maradt. A hibákat ezeken a helyeken és Győrött, Nádorvárosban és Gyárvárosban legkésőbb 14 óráig kijavították. Nehezebb a dolguk a györszentiváni téesz Dózsa-tagi majorjában lévő húsz kilovoltos vezetékleágazásnál, ahova villám csapott, megsérült az oszlop és vezeték. A hiba elhárításán csütörtökön délután még dolgoztak. A Győr és környéke Vízmű és Fürdő Vállalatnál a 36 perces áramszünet következtében leálltak a szivattyúk, megürült a dél-nádorvárosi víztorony. A feltöltést megfeszített erővel végezték és kora estére helyreállt a vízszolgáltatás. A víz minősége azonban gyengébb a szokásosnál. A vízmű kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel. Az utóbbi napokban egyébként is rekord mennyiségű vizet fogyasztott! A felhőszakadás következményeként Győrött sok kereskedelmi vállalat raktára, magánszemélyek pincéje, sőt lakása „úszott” el. A szivattyúzást a tűzoltók és a Győr és környéke Vízmű és Fürdő Vállalat szakemberei azonnal megkezdték. Nehezíti a munkát, hogy a megyeszékhely egyesített csatornái nem képesek a nagyobb mennyiségű víz gyors elvezetésére. Az úttesteken felgyülemlett víz a reggeli órákban kellemetlen zavarokat okozott a közlekedésben is. Szinte egyfolytában csörgött a telefon a Győri Ingatlankezelő Vállalatnál, a pinceelöntéseken kívül sok helyről jelentettek tetőbeázást is a bérlők. Dolgoznak az IKV szakemberei is a javításokon, de egyszerre nem tudnak mindenhová eljutni, bármennyire megértik is a lakók türelmetlenségét.