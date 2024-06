Fotó: Kisalföld archívum



10 éve Mesékkel varázsolnak, kutyákkal fejlesztenek

A mese olyan erővel hatott a gyerekekre, hogy még a súlyos értelmi sérültek is szájtátva figyeltek, a kutyaterápia pedig szó szerint lábra állította a mozgásukban akadályozottakat, miközben egy percre sem szűnt meg a széles mosoly. A Rotary Club Sopron - folytatva a Kisalföld szeretetakcióját - terápiákat támogat a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonában. - Bíztam benne, hogy a klub elnöki tisztségét betöltve a rendelkezésemre álló egy esztendőben tenni tudok ember és állat viszonyának javításáért. A lehetőségek után kutatva bukkantam a Négylábúak az Emberért Közhasznú Alapítványra. Szakembereik a jövőben támogatásunkkal fejlesztik a Tómalom utcai gyermekotthon lakóit - mondta el dr. Csoba Sándor. A Rotary Club Sopron soros elnöke ezzel a segítséggel csatlakozott a Kisalföld szeretetakciójához. Hagyományos báljuk bevételéből és a téli jótékonysági forraltbor-árusításból támogatták az intézmény gyermeknapi meseterápiás foglalkozását is. Hajdú Ildikó meseterapeuta előadása annyira magával ragadta az otthon lakóinak figyelmét, hogy mocorogni is elfelejtettek. Még a súlyos értelmi sérültek figyelmét is felkeltette, sőt, ami nagy szó: le is kötötte. Csak kicsit volt másként a kutyaterápián, a figyelem ezúttal is teljes volt, a lelkesedés szintén, ezúttal azonban együtt lehetett, sőt, kellett mozogni a négylábú segítőkkel és kiképzőikkel. Schröter Anita Lizával és Hanzséros Mária Zola nevű kutyájával nemcsak a sérült gyerekek és felnőttek érdeklődését váltotta ki, hanem gondolkodásra, mozgásra és a feladatok végrehajtására is ösztönzött. Kicsik és nagyok úgy oldották meg az állatokkal együtt a feladatokat, hogy észre sem vették, hiszen mindvégig az okos és fegyelmezett négylábúakra figyeltek. A széles mosolyok, az önfeledt kacagások és tapsok megerősítették az intézmény és a támogató elhatározását arról, hogy a terápiát folytatni kell!